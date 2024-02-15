Мечта Каменских сбылась — певица показала, чем занимается в Колумбии

Певица Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских вместе со своим мужем рэпером Потапом отправилась покорять Латинскую Америку, а именно Колумбию. Оказалось, таким образом сбылась ее давняя мечта.

Как проводит там время показала в Instagram.

Каменских продолжает строить карьеру за границей

Настя Каменских сейчас находится в Колумбии, где работает над новыми испаноязычными песнями.

Оказалось, что работать и стать звездой в Латинской Америке — мечта певицы.

"Могла ли когда-то я представить, что в желании расширять границы своего творчества достанусь Колумбии? Точно нет, но сейчас я уверена, что нет ничего невозможного, если не бояться мечтать и много работать. Лишь несколько лет назад я выпустила свою первую испаноязычную песню, а сегодня работаю с лучшими сонграйтерами со всего мира, с которыми записывают песни топовые латиноамериканские исполнители", — рассказала Настя.

Исполнительница показала, как проходит ее день — обычная утренняя рутина, однако с экзотическим завтраком, пробежкой по горным ландшафтам Колумбии и работой на студии.

Каменских преимущественно проживает в Украине и всегда отмечает, что она украинка в зарубежных интервью и на концертах.

"Так интересно обмениваться опытом и вкладывать что-то свое в каждую работу! Ведь даже в песнях на испанском, в зажигательные латиноамериканские ритмы я стараюсь добавлять и украинскую колоритность, не забывая о своих корнях и важных для нас месседжах. Конечно, впереди еще много работы. Каждый день я продолжаю учить испанский, работаю над произношением и вокалом. Но зная, чего я хочу, я никогда не прекращу свой путь к цели", — поделилась певица.

Однако поклонники все равно видят в действиях Насти измену. Ведь ее мечта – реализоваться в другой стране.

"Украина вам уже не нужна? Ну и пойте в своей Колумбии, а о нас забудьте".

"Противно смотреть".

"Она певица-актриса, почему люди не могут понять, что патриотизм это может быть частью пиара. Если победим, тогда может и захочет вернуться и петь "Я — Украина!", — писали хейтеры в комментариях.

Но многие и поддержали Настю Каменских, написав, что она молодец ведь идет к своей цели.

Напомним, ранее мы рассказывали, зачем Потап и Настя Каменских улетели в Колумбию. Также мы сообщали, что, по словам блогера, у Каменских есть новый парень в Испании.