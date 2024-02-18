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На аукціоні продали чернетку сценарію "Зоряних війн", який належав Гаррісону Форду

18 лютого 2024 13:29
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
На аукціоні продали чернетку сценарію "Зоряних війн", який належав Гаррісону Форду
Кадр з фільму "Зоряні війни", 1977. Фото: Courtesy Everett Collection
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

На аукціоні у Лондоні за 13 із половиною тисяч доларів, тобто пів мільйона гривень, продали чернетку сценарію фільму "Зоряні війни". Той примірник, який знайшли в 1976 році і який належав актору Гаррісону Форду.

Про це пише BBC

Забутий сценарій

Цю чернетку актор Гаррісон Форд, який зіграв Хана Соло в кіноепопеї "Зоряні війни", випадково залишив в орендованій лондонській квартирі в 1976 році.

 

На аукціоні продали чернетку сценарію "Зоряних війн", який належав Гаррісону Форду - фото 1
Примірник сценарію "Зоряних війн" 1976 року

У примірнику є персонажі та сцени, які не увійшли в остаточний варіант стрічки. Наприклад, 56 сторінка містить першу сцену, де глядачі знайомляться з Ханом Соло. Цей сценарій є неповним та містить правки до певних поворотів сюжету. 

Крім того, як вказано у чернетці сценарію, тоді цей фільм ще мав назву "Пригоди Люка Старкіллера".

 

На аукціоні продали чернетку сценарію "Зоряних війн", який належав Гаррісону Форду - фото 2
Примірник сценарію "Зоряних війн" 1976 року

На аукціоні продали й інші речі Гаррісона Форда. Зокрема, його лист дружині та предмети зі зйомок. 

"На торгах за ці унікальні експонати з "Зоряних воєн" змагалися учасники з усього світу. Особисте походження робить їх абсолютно унікальними. Ми сподіваємося, що їхні нові власники будуть так само цінувати їх, як і попередні", — зазначив один з організаторів аукціону. 

Вказано, що сценарій четвертого епізоду "Зоряних воєн", написаний Джорджем Лукасом, продали 17 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що картину легендарних The Beatles продали за велику суму.

Також ми розповідали, що сталося з акторами "Зоряних війн" за 46 років.

аукціон
кіно
актори
закордонні зірки
Зоряні війни

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