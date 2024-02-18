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На аукционе продали черновик сценария "Звездных войн", принадлежавший Гаррисону Форду

18 февраля 2024 13:29
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
На аукционе продали черновик сценария "Звездных войн", принадлежавший Гаррисону Форду
Кадр из фильма "Звездные войны", 1977. Фото: Courtesy Everett Collection
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

На аукционе в Лондоне за 13 с половиной тысяч долларов, то есть полмиллиона гривен, продали черновик сценария фильма "Звездные войны". Тот экземпляр, который был найден в 1976 году и принадлежал актеру Гаррисону Форду.

Об этом пишет BBC.

Забытый сценарий

Этот черновик актер Гаррисон Форд, сыгравший Хана Соло в киноэпопее "Звездные войны", случайно оставил в арендованной лондонской квартире в 1976 году.

 

На аукционе продали черновик сценария "Звездных войн", принадлежавший Гаррисону Форду - фото 1
Экземпляр сценария "Звездных войн" 1976 года

В экземпляре есть персонажи и сцены, которые не попали в окончательный вариант фильма. К примеру, 56 страница содержит первую сцену, где зрители знакомятся с Ханом Соло. Этот сценарий неполный и содержит правки к определенным поворотам сюжета.

Кроме того, как указано в черновике сценария, тогда этот фильм еще назывался "Приключения Люка Старкиллера".

 

На аукционе продали черновик сценария "Звездных войн", принадлежавший Гаррисону Форду - фото 2
Экземпляр сценария "Звездных войн" 1976 года

На аукционе проданы и другие вещи Гаррисона Форда. В частности, его письмо жене и предметы со съемок.

"На торгах за эти уникальные экспонаты по "Звездным войнам" соревновались участники со всего мира. Личное происхождение делает их абсолютно уникальными. Мы надеемся, что их новые владельцы будут так же ценить их, как и предыдущие", — отметил один из организаторов аукциона.

Указано, что сценарий четвертого эпизода "Звездных войн", написанный Джорджем Лукасом, был продан 17 февраля.

Напомним, ранее мы писали, что картина легендарных The Beatles была продана за большую сумму.

Также мы рассказывали, что произошло с актерами "Звездных войн" за 46 лет.

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