На церемонії відкриття кінофестивалю Cinema for Victory показали відеозвернення Зеленського

Володимир Зеленський на фестивалі Cinema for Victory. Скриншот: YouTube/PresidentGovUa

В столиці стартував перший національний фестиваль документального кіно Cinema for Victory, на якому представлять фільми, зняті про російсько-українську війну. Фестиваль започатковано за підтримки президента України до десятої річниці вторгнення Росії на територію України та до другої річниці початку повномасштабної війни. На великому екрані показали звернення Володимира Зеленського.

Відео з’явилось в соцмережах президента України.

Володимир Зеленський на фестивалі Cinema for Victory

Президент України висловив впевненість, що світ ніколи не забуде Бучу та Маріуполь. За словами Володимира Зеленського, історії трагедій цієї війни будуть на мільйонах екранів, а отже, — у мільярдах сердець.

"Я впевнений, що людство не втратить поваги до героїзму наших людей. Кіно зробить цей героїзм легендарним і вчитиме, що кожен має зробити вибір у житті — етичний вибір. Вибір на користь життя і справедливості — на користь України. Я впевнений, ми збережемо наше єднання зі світом за будь-яких дезінформаційних штормів. Мистецтво буде на нашому боці", — заявив Володимир Зеленський.

Про кінофестиваль Cinema for Victory

Це платформа для інформаційного спротиву російській агресії, майданчик для розвитку контенту воєнного часу, об’єднання зусиль і обміну досвідом для кіноспільноти, підсилення взаємодії між цивільними та військовими. Офіційна частина кінофестивалю пройде з 23 по 25 лютого в Києві.

Цього року Cinema for Victory зосередиться на фільмах, які документують воєнні злочини росіян, фіксуючи свідчення про війну через реальні історії українців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "20 днів в Маріуполі" отримав нагороду на кінопремії BAFTA. Також ми розповідали, що Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі у Львові з прем'єркою Данії та сенаторами США.