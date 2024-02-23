На церемонии открытия кинофестиваля Cinema for Victory показали видеообращение Зеленского

Владимир Зеленский на фестивале Cinema for Victory. Скриншот: YouTube/PresidentGovUa

В столице стартовал первый национальный фестиваль документального кино Cinema for Victory, на котором представят фильмы, снятые о российско-украинской войне. Фестиваль создан при поддержке президента Украины к десятой годовщине вторжения России на территорию Украины и ко второй годовщине начала полномасштабной войны. На большом экране показали обращение Владимира Зеленского.

Видео появилось в соцсетях президента Украины.

Владимир Зеленский на фестивале Cinema for Victory

Президент выразил уверенность, что мир никогда не забудет Бучу и Мариуполь. По словам Владимира Зеленского, истории трагедий этой войны будут на миллионах экранов, а значит, в миллиардах сердец.

"Я уверен, что человечество не потеряет уважения к героизму наших людей. Кино сделает этот героизм легендарным и будет учить, что каждый должен сделать выбор в жизни — нравственный выбор. Выбор в пользу жизни и справедливости — в пользу Украины. Я уверен, мы сохраним наше соединение с миром при любых дезинформационных штормах. Искусство будет на нашей стороне", — заявил Владимир Зеленский.

О кинофестивале Cinema for Victory

Это платформа для информационного сопротивления российской агрессии, площадка для развития контента военного времени, объединение усилий и обмена опытом для сообщества, усиление взаимодействия между гражданскими и военными. Официальная часть кинофестиваля пройдет с 23 по 25 февраля в Киеве.

В этом году Cinema for Victory сосредоточится на фильмах, документирующих военные преступления россиян, фиксируя свидетельства о войне из-за реальных историй украинцев.

Напомним, ранее мы писали, что фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду на кинопремии BAFTA. Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский подвел итоги встречи во Львове с премьером Дании и сенаторами США.