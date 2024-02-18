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Фільм "20 днів в Маріуполі" отримав нагороду на кінопремії BAFTA

18 лютого 2024 21:08
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фільм "20 днів в Маріуполі" отримав нагороду на кінопремії BAFTA
Режисер фільму ""20 днів в Маріуполі", Мстислав Чернов. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду британської премії BAFTA, яку вважають місцевим аналогом "Оскару". Про це стало відомо за пів години до початку трансляції в неділю, 18 лютого.

Про перемогу повідомляється на офіційному сайті BAFTA.

Фільм "20 днів у Маріуполі" отримав BAFTA

Український фільм був представлений в номінації "Найкращий документальний фільм". Стрічці вдалось обійти чотирьох потужних конкурентів. У своїх соцмережах режисер Мстислав Чернов поки що не прокоментував перемогу на премії BAFTA. Також він особисто не публікував світлини з Лондону, де проходить церемонія нагородження.

Фільм "20 днів в Маріуполі" отримав нагороду на кінопремії BAFTA - фото 1
Скриншот: сайт премії BAFTA

Тиждень тому у США Мстислав Чернов отримав престижну  премію Гільдії режисерів Америки. А вже наступного місяця стане відомо, чи вручать "Оскар" фільму  "20 днів у Маріуполі". Стрічка також представлена в категорії "Найкращий документальний фільм".

Про фільм "20 днів у Маріуполі"

Відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою зустріли повномасштабну війну в Маріуполі. Попри усі розмови та чутки про напад Росії, до такого розвитку подій люди не були готові. На 21-й день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста. 

Документальний фільм зроблено у співробітництві Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал для фільму було відзнято під час перших днів облоги Маріуполя. Світова прем’єра відбулась на кінофестивалі Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. За свою роботу українські журналісти отримали Пулітцерівську премію. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що французький режисер Люк Бессон планує екранізувати роман про графа Дракулу. Також ми розповідали, що зірка фільму "Дюна" потрапила у скандал через косплей на мусульманський хіджаб.

кіно
премія
Маріуполь
Велика Британія

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