Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду на кинопремии BAFTA arrow

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду на кинопремии BAFTA

18 февраля 2024 21:08
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду на кинопремии BAFTA
Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе", Мстислав Чернов Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил награду британской премии BAFTA, считаемой местным аналогом "Оскара". Об этом стало известно за полчаса до начала трансляции в воскресенье, 18 февраля.

О победе сообщается на официальном сайте BAFTA.

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил BAFTA

Украинский фильм был представлен в номинации "Лучший документальный фильм". Ленте удалось обойти четырех мощных конкурентов. В своих соцсетях режиссер Мстислав Чернов пока не прокомментировал победу на премии BAFTA. Также он лично не публиковал фотографии с Лондона, где проходит церемония награждения.

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду на кинопремии BAFTA - фото 1
Скриншот: сайт премии BAFTA

Неделю назад в США Мстислав Чернов получил престижную премию Гильдии режиссеров Америки. А уже на следующий месяц станет известно, вручат ли "Оскар" фильму "20 дней в Мариуполе". Лента также представлена в категории "Лучший документальный фильм".

О фильме "20 дней в Мариуполе"

Видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов вместе со своими коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой встретили полномасштабную войну в Мариуполе. Несмотря на разговоры и слухи о нападении России, к такому развитию событий люди не были готовы. На 21-й день после начала вторжения им удалось выехать через гуманитарный коридор. С тех пор в Мариуполе нет ни одного независимого журналиста.

Документальный фильм снят в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал для фильма был отснят во время первых дней осады Мариуполя. Мировая премьера состоялась на кинофестивале Sundance, где фильм получил приз зрителей. За свою работу украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию.

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Люк Бессон планирует экранизировать роман о графе Дракуле. Также мы рассказывали, что звезда фильма "Дюна" попала в скандал из-за косплея на мусульманский хиджаб.

кино
премия
Мариуполь
Великобритания

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме