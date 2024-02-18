Фильм "20 дней в Мариуполе" получил награду на кинопремии BAFTA

Режиссер фильма "20 дней в Мариуполе", Мстислав Чернов Фото: Reuters

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова получил награду британской премии BAFTA, считаемой местным аналогом "Оскара". Об этом стало известно за полчаса до начала трансляции в воскресенье, 18 февраля.

О победе сообщается на официальном сайте BAFTA.

Фильм "20 дней в Мариуполе" получил BAFTA

Украинский фильм был представлен в номинации "Лучший документальный фильм". Ленте удалось обойти четырех мощных конкурентов. В своих соцсетях режиссер Мстислав Чернов пока не прокомментировал победу на премии BAFTA. Также он лично не публиковал фотографии с Лондона, где проходит церемония награждения.

Скриншот: сайт премии BAFTA

Неделю назад в США Мстислав Чернов получил престижную премию Гильдии режиссеров Америки. А уже на следующий месяц станет известно, вручат ли "Оскар" фильму "20 дней в Мариуполе". Лента также представлена в категории "Лучший документальный фильм".

О фильме "20 дней в Мариуполе"

Видеожурналист Associated Press Мстислав Чернов вместе со своими коллегами Василиной Степаненко и фотографом Евгением Малолеткой встретили полномасштабную войну в Мариуполе. Несмотря на разговоры и слухи о нападении России, к такому развитию событий люди не были готовы. На 21-й день после начала вторжения им удалось выехать через гуманитарный коридор. С тех пор в Мариуполе нет ни одного независимого журналиста.

Документальный фильм снят в сотрудничестве Associated Press и американских документалистов из Frontline. Материал для фильма был отснят во время первых дней осады Мариуполя. Мировая премьера состоялась на кинофестивале Sundance, где фильм получил приз зрителей. За свою работу украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию.

Напомним, ранее мы писали, что французский режиссер Люк Бессон планирует экранизировать роман о графе Дракуле. Также мы рассказывали, что звезда фильма "Дюна" попала в скандал из-за косплея на мусульманский хиджаб.