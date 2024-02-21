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Не впізнати — "Гладіатор" Рассел Кроу вперше за п'ять років наважився на зміну зовнішності

21 лютого 2024 15:27
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Не впізнати — "Гладіатор" Рассел Кроу вперше за п'ять років наважився на зміну зовнішності
Актор Рассел Кроу. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Рассел Кроу вперше за п'ять років поголився. 59-річна зірка фільму "Гладіатор" продемонстрував шанувальникам кардинально новий образ.

Про це пише Daily Mail.

Рассел Кроу зголив п'ятирічну бороду

Останніми роками він був відомий своєю густою сріблястою бородою, але тепер вирішив її позбутися. Фото актор показав у своїх соціальних мережах. У супровідному підписі Рассел натякнув, що трансформація була для ролі у фільмі: "Актор готує №20". Перше гоління з 2019 року".

 

Актор Рассел Кроу позбувся бороди. Фото: twitter.com/russellcrowe 
Актор Рассел Кроу позбувся бороди. Фото: twitter.com/russellcrowe 

Шанувальники у коментарях сказали, що Рассел виглядає "на 20 років молодшим".

"Виглядає добре! У вас гарне обличчя, воно ховалося за волоссям".

"Миттєво помолодшав на 20 років!".

"Я хочу знати, який фільм ти збираєшся знімати", — пишуть у коментарях.

Рассел, який народився в Новій Зеландії і живе в Сіднеї, цього року готується до цілої низки акторських проектів. Він зіграє головну роль у бойовику ММА "Звір у мені", а також нациста Германа Герінга в історичній драмі Джеймса Вандербільта "Нюрнберг".

Нещодавно Расселл знявся в трилері "Погана земля" разом з Ліамом і Люком Гемсвортами, а також збирається з’явитися в майбутньому науково-фантастичному фільмі "Мисливець Кравен".

Нагадаємо, донька Бена Аффлека перефарбувалася у неочікуваний колір.

Раніше Анджеліна Джолі вразила зміною кольору волосся.

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