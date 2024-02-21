Не узнать — "Гладиатор" Рассел Кроу впервые за пять лет решился на изменение внешности

Актер Рассел Кроу. Фото: Reuters

Актер Рассел Кроу впервые за пять лет побрился. 59-летняя звезда фильма "Гладиатор" продемонстрировал поклонникам кардинально новый образ.

Об этом пишет Daily Mail.

Рассел Кроу сбрил пятилетнюю бороду

В последние годы он был известен своей густой серебристой бородой, но теперь решил от нее избавиться. Фото актер показал в своих социальных сетях. В сопроводительной подписи Рассел намекнул, что трансформация была для роли в фильме: "Актер готовит №20. Первое бритье с 2019 года".

Актер Рассел Кроу избавился от бороды. Фото: twitter.com/russellcrowe

Поклонники в комментариях сказали, что Рассел выглядит "на 20 лет моложе".

"Выглядит хорошо! У вас красивое лицо, оно скрывалось за волосами".

"Мгновенно помолодел на 20 лет!".

"Я хочу знать, какой фильм ты собираешься снимать", — пишут в комментариях.

Рассел, родившийся в Новой Зеландии и живущий в Сиднее, в этом году готовится к целому ряду актерских проектов. Он сыграет главную роль в боевике ММА "Зверь во мне", а также нациста Германа Геринга в исторической драме Джеймса Вандербильта "Нюрнберг".

Недавно Расселл снялся в триллере "Плохая земля" вместе с Лиамом и Люком Хемсвортами, а также собирается появиться в будущем научно-фантастическом фильме "Охотник Кравен".

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