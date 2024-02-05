Netflix показав перші кадри фільму про скандального принца Ендрю

Фільм "Сенсація". Фото: Netflix

Netflix поділився першими кадрами фільму "Сенсація", який розповідає про скандального британського принца Ендрю. Стрічку зняли на основі книжки колишньої редакторки програми Newsnight Сем Макалістер.

Кадри опублікував Netflix.

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Стрічка "Сенсація" має вийти на Netflix вже навесні цього року. У сюжет покладене скандальне інтерв’ю принца Ендрю, яке він дав 2019 року журналістці Емілі Мейтліс.

Фільм "Сенсація". Фото: Netflix

Ця розмова була присвячена його зв’язкам з нині покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, що був обвинувачений у розбещенні неповнолітніх і торгівлі дітьми. Бізнесмен мав острів, на якому влаштовували вечірки для заможних чоловіків, які могли за гроші обрати собі будь-яку дівчину. Дівчат примушували силою до статевого контакту.

Принц Ендрю розповів журналістці про свою дружбу з цим мільярдером та "світською левицею" Гіслен Максвелл, яка зараз відбуває покарання у в’язниці за сприяння Епштейну. Другий син Єлизавети ІІ заперечував статетевий контакт з 17-річною Вірджинією Джуффре, яка на нього подала до суду.

Фільм "Сенсація". Фото: Netflix

Принца зіграє відомий британський актор Руфус Сьюелл, а роль інтерв'юерки Мейтліс дісталась акторці Джилліан Андерсон.

Фільм "Сенсація". Фото: Netflix

Критики вже прогнозують, що фільм стане досить обговорюваним суспільством.

Раніше з'явились чіткі докази, що принц Ендрю брав участь в оргіях з неповнолітніми.

Також король Чарльз пішов до церкви після операції.