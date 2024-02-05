Netflix показав перші кадри фільму про скандального принца Ендрю
Netflix поділився першими кадрами фільму "Сенсація", який розповідає про скандального британського принца Ендрю. Стрічку зняли на основі книжки колишньої редакторки програми Newsnight Сем Макалістер.
Кадри опублікував Netflix.
Фільм "Сенсація" розповість про принца Ендрю і його сприяння проституції неповнолітніх
Стрічка "Сенсація" має вийти на Netflix вже навесні цього року. У сюжет покладене скандальне інтерв’ю принца Ендрю, яке він дав 2019 року журналістці Емілі Мейтліс.
Ця розмова була присвячена його зв’язкам з нині покійним фінансистом Джеффрі Епштейном, що був обвинувачений у розбещенні неповнолітніх і торгівлі дітьми. Бізнесмен мав острів, на якому влаштовували вечірки для заможних чоловіків, які могли за гроші обрати собі будь-яку дівчину. Дівчат примушували силою до статевого контакту.
Принц Ендрю розповів журналістці про свою дружбу з цим мільярдером та "світською левицею" Гіслен Максвелл, яка зараз відбуває покарання у в’язниці за сприяння Епштейну. Другий син Єлизавети ІІ заперечував статетевий контакт з 17-річною Вірджинією Джуффре, яка на нього подала до суду.
Принца зіграє відомий британський актор Руфус Сьюелл, а роль інтерв'юерки Мейтліс дісталась акторці Джилліан Андерсон.
Критики вже прогнозують, що фільм стане досить обговорюваним суспільством.
Раніше з'явились чіткі докази, що принц Ендрю брав участь в оргіях з неповнолітніми.
Також король Чарльз пішов до церкви після операції.
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