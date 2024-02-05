Netflix показал первые кадры фильма о скандальном принце Эндрю
Netflix поделился первыми кадрами фильма "Сенсация", рассказывающего о скандальном британском принце Эндрю. Картина была снята на основе книги бывшей редакторки программы Newsnight Сэм Макалистер.
Кадры опубликовал Netflix.
Фильм "Сенсация" расскажет о принце Эндрю и его причастности к несовершеннолетней проституции
"Сенсация" должна выйти на Netflix уже весной этого года. В сюжет положено скандальное интервью принца Эндрю, которое он дал в 2019 году журналистке Эмили Мэйтлис.
Этот разговор был посвящен его связям с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в растлении несовершеннолетних и торговле детьми.
Принц Эндрю рассказал журналистке о своей дружбе с этим миллиардером и "светской львицей" Гислен Максвелл, которая сейчас отбывает наказание в тюрьме за содействие Эпштейну. Второй сын Елизаветы II во время разговора отрицал интимный контакт с 17-летней Вирджинией Джуффре, которая на него подала в суд.
Принца сыграет известный британский актер Руфус Сьюэлл, а роль интервьюерки Мэйтлис досталась актрисе Джиллиан Андерсон.
Критики уже прогнозируют, что фильм станет достаточно обсуждаемым обществом.
Ранее появились четкие доказательства того, что принц Эндрю участвовал в оргиях с несовершеннолетними.
Также король Чарльз пошел в церковь после операции.
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