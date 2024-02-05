Netflix показал первые кадры фильма о скандальном принце Эндрю

Фильм "Сенсация". Фото: Netflix

Netflix поделился первыми кадрами фильма "Сенсация", рассказывающего о скандальном британском принце Эндрю. Картина была снята на основе книги бывшей редакторки программы Newsnight Сэм Макалистер.

Кадры опубликовал Netflix.

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"Сенсация" должна выйти на Netflix уже весной этого года. В сюжет положено скандальное интервью принца Эндрю, которое он дал в 2019 году журналистке Эмили Мэйтлис.

Фильм "Сенсация". Фото: Netflix

Этот разговор был посвящен его связям с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в растлении несовершеннолетних и торговле детьми.

Принц Эндрю рассказал журналистке о своей дружбе с этим миллиардером и "светской львицей" Гислен Максвелл, которая сейчас отбывает наказание в тюрьме за содействие Эпштейну. Второй сын Елизаветы II во время разговора отрицал интимный контакт с 17-летней Вирджинией Джуффре, которая на него подала в суд.

Фильм "Сенсация". Фото: Netflix

Принца сыграет известный британский актер Руфус Сьюэлл, а роль интервьюерки Мэйтлис досталась актрисе Джиллиан Андерсон.

Фильм "Сенсация". Фото: Netflix

Критики уже прогнозируют, что фильм станет достаточно обсуждаемым обществом.

Ранее появились четкие доказательства того, что принц Эндрю участвовал в оргиях с несовершеннолетними.

Также король Чарльз пошел в церковь после операции.