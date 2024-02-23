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Нічого не залишила уяві — дружина Каньє Веста шокувала вбранням у Мілані

23 лютого 2024 22:20
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Нічого не залишила уяві — дружина Каньє Веста шокувала вбранням у Мілані
Каньє Вест і його дружина. Фото: instagram.com/chimagazineit/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Скандальний репер Каньє Вест та його не менш дивакувата дружина Б'янка Цензорі знову епатували публіку. Вони завітали на міланський Тиждень моди у чорних костюмах.

Світлини з'явились в instagram.

Б'янка Цензорі продовжує носити еротичні "трикутники" замість одягу

Американський репер Каньє Вест приїхав разом із своєю молодою дружиною Б'янкою Цензорі у Мілан. Вони завітали на Тиждень моди. 

Дівчина вразила медіа та гостей показу своїм відвертим виглядом. Вона з'явилась у трикутному боді чорного кольору, який практично не прикривав її інтимні частини тіла. Особливо, коли вона поверталась боком або спиною. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Доповнила еротичний образ Б'янка рожевим взуттям на низьких підборах та нюдовим макіяжем. Каньє Вест ймовірно особливо не готувався до цієї події, тому що вдягнув чорну куртку і шкіряні штани. Фотографи були прикуті до цієї зіркової пари.

Каньє Вест і його дружина. Фото: instagram.com/chimagazineit/
Каньє Вест і його дружина. Фото: instagram.com/chimagazineit/

Раніше стало відомо, чому дружина Каньє Веста не покинула його.

Також репер пояснював, чому Цензорі постійо оголена.

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Каньє Вест
Мілан
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закордонні зірки

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