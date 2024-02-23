Нічого не залишила уяві — дружина Каньє Веста шокувала вбранням у Мілані

Каньє Вест і його дружина. Фото: instagram.com/chimagazineit/

Скандальний репер Каньє Вест та його не менш дивакувата дружина Б'янка Цензорі знову епатували публіку. Вони завітали на міланський Тиждень моди у чорних костюмах.

Світлини з'явились в instagram.

Б'янка Цензорі продовжує носити еротичні "трикутники" замість одягу

Американський репер Каньє Вест приїхав разом із своєю молодою дружиною Б'янкою Цензорі у Мілан. Вони завітали на Тиждень моди.

Дівчина вразила медіа та гостей показу своїм відвертим виглядом. Вона з'явилась у трикутному боді чорного кольору, який практично не прикривав її інтимні частини тіла. Особливо, коли вона поверталась боком або спиною.

Доповнила еротичний образ Б'янка рожевим взуттям на низьких підборах та нюдовим макіяжем. Каньє Вест ймовірно особливо не готувався до цієї події, тому що вдягнув чорну куртку і шкіряні штани. Фотографи були прикуті до цієї зіркової пари.

Каньє Вест і його дружина. Фото: instagram.com/chimagazineit/

Раніше стало відомо, чому дружина Каньє Веста не покинула його.

Також репер пояснював, чому Цензорі постійо оголена.