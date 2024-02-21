Як терпіти Каньє Веста — стало відомо, чому новоспечена дружина досі з ним

Репер Каньє Вест із дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі нещодавно була готова розірвати їхній шлюб. Успіх нового альбома артиста змінив її думку, і дівчина продовжила оголюватись на публіці.

Про це пише Daily Mail.

Каньє Веста від розлучення врятуватили лише гроші

Молода дружина скандального репера Б'янка Цензорі хотіла покинути його. Джерело, близьке до пари, повідомило, що вони досі разом лише через шалені прибутки від нового альбому репера Vultures.

Цензорі хотіла розлучення через антисемітські заяви Веста. Через це вона навіть проігнорувала його захід у Нью-Йорку і афтепаті 9 лютого.

"Вона знає, що всі думають про її чоловіка — і його недавні спалахи гніву змусили її піддати сумніву все. Усі в її житті хочуть, щоб вона пішла від нього, і вона це знає. Але потім, раптово, його альбом став успішним, і вона знову перетворилася на люблячу, обожнювальну і підтримуючу дружину", — каже інсайдер.

Родичі та близькі друзі Б'янки впевнені, що вона стала знову на бік чоловіка лище через гроші. Вона заробила майже 20 мільйонів доларів на його бренді, яким зараз керує.

"Для її друзів і сім'ї це просто кричить про те, яка її справжня мотивація — його гроші. Зараз вони партнери, і вона сама заробила статки завдяки всій роботі, яку вона виконала для свого чоловіка — як архітекторка його бренду і модель. Ніхто не сумнівається, що вона кохає його, бо вона справді кохає. Але динаміка їхнього шлюбу, безумовно, радикально покращилася завдяки успіху його альбому і новому величезному припливу багатства", — зазначають близькі Б'янки.

Ця пара відома не лише завдяки музичній кар'єрі Веста, а й ще через провокативні спільні виходи на вулиці. Останній рік репер з'являється разом з дружиною, коли вона занадто оголена. Також він постить її фотографії у мінібілизні.

Раніше Каньє Вест пояснив, чому публікував оголені сідниці своєї коханої.

Також репер у новій пісні розповів, що порушив у Венеції.