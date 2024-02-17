Вся в батька — донька Каньє Веста похизувалась малюнком оголеної мачухи

Донька Каньє Веста Норт з мачухою. Фото: instagram.com/kanyescontent/

Бізнесвуман Кім Кардаш'ян знову розкритикували у мережі. Цього разу приводом для обурення шанувальників стало те, що в обліковому записі в TiKTok, який вона веде разом зі своєю старшою дочкою від Каньє Веста Норт, було опубліковано провокаційний малюнок дівчинки.

Про це пише Daily Mail.

Малюнок Норт наробив галасу у мережі

Норт розповіла про те, за що вона вдячна і однією з цих речей став новий альбом її батька Vultures, у роботі над яким вона брала участь. Норт намалювала обкладинку цього альбому, на якій дружина Каньє Веста Б'янка зображена практично оголеною. Пост викликав неоднозначну реакцію: користувачі звернулися до Кім та закликали її дозволити дочці "побути хоч трохи невинною". Незабаром піст був вилучений.

Малюнок дочки Каньє Веста. Фото: соціальні мережі Кім Кардаш'ян

Норт близько дружить зі своєю мачухою. Дівчинка не раз говорила, що вважає за краще проводити час зі своїм батьком і в ці моменти спілкується з Б'янкою. Як пишуть із посиланням на інсайдерів таблоїди, Кім навіть зверталася до Каньє з проханням не дозволяти Б'янці ходити в надто відвертому вбранні у присутності когось із їхніх дітей.

Раніше у Кім і Каньє виникали суперечки щодо того, чи взагалі варто Норт з'являтися в соцмережах. Так, Каньє вважав це недоречним, а також засуджував те, що його дочка з'являється у роликах із нафарбованими губами.

"Не треба робити з мене лиходія через цю ситуацію з TikTok. Я її батько, я розумію, що ви не дуже поважаєте батьків. Я сказав, що не хочу, щоб мою дочку знімали для TikTok, знімали для "Діснея". У мене є на це право. Слухайте, немає такої штуки, як рівна опіка, у нашому суспільстві сьогодні. Суд завжди встає на бік матері", — говорив він.

Кардашян відповідала на це, що вона прагне забезпечити безпеку своїх дітей, але при цьому не обмежуючи для них можливості творчого самовираження. Вона також звинувачувала колишнього чоловіка у емоційному насильстві після розлучення.

Нагадаємо, Каньє Вест розповів про інтимне життя у новому альбомі.

Раніше Тейлор Свіфт помстилася Каньє Весту.