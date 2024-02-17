Вся в батька — донька Каньє Веста похизувалась малюнком оголеної мачухи
Бізнесвуман Кім Кардаш'ян знову розкритикували у мережі. Цього разу приводом для обурення шанувальників стало те, що в обліковому записі в TiKTok, який вона веде разом зі своєю старшою дочкою від Каньє Веста Норт, було опубліковано провокаційний малюнок дівчинки.
Про це пише Daily Mail.
Малюнок Норт наробив галасу у мережі
Норт розповіла про те, за що вона вдячна і однією з цих речей став новий альбом її батька Vultures, у роботі над яким вона брала участь. Норт намалювала обкладинку цього альбому, на якій дружина Каньє Веста Б'янка зображена практично оголеною. Пост викликав неоднозначну реакцію: користувачі звернулися до Кім та закликали її дозволити дочці "побути хоч трохи невинною". Незабаром піст був вилучений.
Норт близько дружить зі своєю мачухою. Дівчинка не раз говорила, що вважає за краще проводити час зі своїм батьком і в ці моменти спілкується з Б'янкою. Як пишуть із посиланням на інсайдерів таблоїди, Кім навіть зверталася до Каньє з проханням не дозволяти Б'янці ходити в надто відвертому вбранні у присутності когось із їхніх дітей.
Раніше у Кім і Каньє виникали суперечки щодо того, чи взагалі варто Норт з'являтися в соцмережах. Так, Каньє вважав це недоречним, а також засуджував те, що його дочка з'являється у роликах із нафарбованими губами.
"Не треба робити з мене лиходія через цю ситуацію з TikTok. Я її батько, я розумію, що ви не дуже поважаєте батьків. Я сказав, що не хочу, щоб мою дочку знімали для TikTok, знімали для "Діснея". У мене є на це право. Слухайте, немає такої штуки, як рівна опіка, у нашому суспільстві сьогодні. Суд завжди встає на бік матері", — говорив він.
Кардашян відповідала на це, що вона прагне забезпечити безпеку своїх дітей, але при цьому не обмежуючи для них можливості творчого самовираження. Вона також звинувачувала колишнього чоловіка у емоційному насильстві після розлучення.
Нагадаємо, Каньє Вест розповів про інтимне життя у новому альбомі.
Раніше Тейлор Свіфт помстилася Каньє Весту.
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