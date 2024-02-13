Рідна мама не впізнає — епатажна дружина Каньє Веста оголилась на зірковій тусовці

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/the.real.bianca.censori/

Дружина репера Каньє Веста Б'янка Ченсорі оголилась на вечірці після Суперкубку-2024. 29-річна австралійська дизайнерка, прийшла на тусовку у завеликому вбранні, яке постійно ставало причиною її конфузу.

Про це пише Daily Mail.

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Під одягом, в якому вона прийшла, не було білизни, і він оголював майже все тіло зірки, коли вона танцювала. Це не вперше, коли дружина Кантє Веста демонструє форми на публіці. Кажуть, що батьки Б’янки Ченсорі засмученні після того, як побачили відверті зображення своєї доньки, що ще більше посилює їхні побоювання, що її "контролює" її чоловік Каньє Вест.

За словами інсайдерів, остання прогулянка пари ще більше загострила занепокоєння її друзів і родини, які стверджують, що її батьки майже навіть не впізнають свою дочку.

"Її сім'я та друзі пригнічені, тому що стає все гірше і гірше. Б'янка явно не усвідомлює, що те, що вона одягла, не тільки огидно і подає поганий приклад, але й потенційно порушує закон. Тим часом Каньє покритий п'ятьма шарами одягу, і коли його дружина виглядала змерзлою, оголеною та загорнутою в пластик, він навіть не запропонував їй жодну зі своїх накидок", — розповіло джерело з оточення пари.

Б'янка Ченсорі. Фото: instagram.com/bobbylytes/

У законі Каліфорнії є злочин як "непристойне оголення". Він забороняє навмисно оголювати свої інтимні органи в громадському місці в присутності іншої особи, яка може роздратувати або образити.

"Її батьки дуже засмучені через це, тому що не впізнають її. Вона б не робила цього, якби її не контролювали. Він продовжує впливати на її, надаючи їй більше акцій і права власності на різні проекти, які він здійснює, включно з одягом", — розповів інсайдер.

Нагадаємо, прихильники закликають врятувати дружину Каньє Веста.

Раніше епатажна дружина Каньє Веста приміряла прозорий плащ на голе тіло.