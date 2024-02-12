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Що не пісня, то скандал — Каньє Вест у новому альбомі поділився подробицями інтимного життя

12 лютого 2024 12:13
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Що не пісня, то скандал — Каньє Вест у новому альбомі поділився подробицями інтимного життя
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/postingkanyeuntilhedrops/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Репер Каньє Вест у своєму новому альбомі Vultures натякнув, що справді займався інтимом з Б'янкою Ченсорі під час прогулянки човном цього літа. Це викликало великий суспільний резонанс і призвело до того, що парі заборонили кататися на човнах в Італії.

Про це пише Daily Mail.

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Так, у пісні F** Sumn є пропозиція публічно зайнятися інтимом, у чому побачили натяк на скандал. Поліція Венеції, де проводили відпустку Каньє Вест та Б'янка Ченсорі, розслідує цей інцидент.

 

Каньє Вест під час прогулянки з дружиною у Венеції. Фото: BACKGRID
Каньє Вест під час прогулянки з дружиною у Венеції. Фото: BACKGRID

"Існують стандарти суспільної пристойності, яких повинні дотримуватися як туристи, так і місцевих мешканці, і будь-які порушення суворо караються. На знімках ясно видно, що пара перебуває в стані близькості, і якщо місцевий прокурор вирішить висунути звинувачення, ми повідомимо пару, швидше за все, через відповідні посольства", — йдеться у заяві представника поліції.

 

У скандали пара потрапляє не тільки в Італії: близькі Б'янки Чензорі всерйоз переживають за неї, вважаючи, що репер "поневолив" і принижує її. Багато користувачів мережі, однак, дотримуються думки, що Б'янка чудово розуміє, що робить, і її все влаштовує: особливо після того, як з'явилася інформація про те, що репер "дає їй все більше акцій та прав власності на різні проекти, над якими він працює, зокрема виробництво одягу".

Альбом Vultures 1 вже встиг образити Оззі Осборна, чиє семпл пісні Black Sabbbath War Pig у 1983 році було незаконно використано у треку Веста Carnival, в який також згадується Тейлор Свіфт. До речі, раніше в своїх піснях Каньє згадував останню у не найкращому світлі.

"Він антисеміт і завдав невимовного болю багатьом. Я не хочу спілкуватися з цією людиною!" — прокоментував інцидент Осборн.

Також Каньє підозрюють у незаконному використанні пісні Донни Соммер.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста вигуляла черговий епатажний образ.

Раніше фанати висловили занепокоєння вбрання дружини Каньє Веста.

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