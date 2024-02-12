Что ни песня, то скандал — Канье Вест в новом альбоме поделился подробностями интимной жизни.

Рэпер Канье Уэст с супругой. Фото: instagram.com/postingkanyeuntilhedrops/

Рэпер Канье Уэст в своем новом альбоме Vultures намекнул, что действительно занимался интимом с Бьянкой Ченсори во время прогулки на лодке этим летом. Это вызвало большой общественный резонанс и привело к тому, что паре запретили кататься на лодках в Италии.

Об этом пишет Daily Mail.

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Так, в песне F** Sumn есть предложение публично заняться интимом, в чем увидели намек на скандал. Полиция Венеции, где проводили отпуск Канье Уэст и Бьянка Ченсори, расследует этот инцидент.

Канье Вест во время прогулки с женой в Венеции. Фото: BACKGRID

"Существуют стандарты общественного приличия, которые должны соблюдать как туристы, так и местные жители, и любые нарушения строго наказываются. На снимках ясно видно, что пара находится в состоянии близости, и если местный прокурор решит предъявить обвинения, мы уведомим пару, скорее всего, через соответствующие посольства", — говорится в заявлении представителя полиции.

В скандалы пара попадает не только в Италии. Близкие Бьянки Ченсори всерьез переживают за нее, считая, что рэпер "подчинил" и унижает ее. Многие пользователи сети, однако, придерживаются мнения, что Бьянка прекрасно понимает, что делает, и ее все устраивает: особенно после того, как появилась информация о том, что рэпер "дает ей все больше акций и прав собственности на разные проекты", над которыми он работает, в частности, производство одежды".

Альбом Vultures 1 уже успел оскорбить Оззи Осборна, чей сэмпл песни Black Sabbbath War Pig 1983 года был незаконно использован в треке Уэста Carnival, в котором также упоминается Тейлор Свифт. Кстати, раньше в своих песнях Канье вспоминал последнюю в не лучшем свете.

"Он антисемит и причинил невыразимую боль многим. Я не хочу общаться с этим человеком!", — прокомментировал инцидент Осборн.

Также Канье подозревают в незаконном использовании песни Донны Соммер.

Напомним, супруга Канье Уэста выгуляла очередной эпатажный образ.

Ранее фанаты выразили обеспокоенность нарядом супруги Канье Уэста.