Родная мама не узнает - эпатажная жена Канье Веста обнажилась на звездной тусовке

Рэпер Канье Уэест с супругой. Фото: instagram.com/the.real.bianca.censori/

Супруга рэпера Канье Уэста Бьянка Ченсори обнажилась на вечеринке после Суперкубка-2024. 29-летняя австралийская дизайнер, пришла на тусовку в большом наряде, постоянно становившемся причиной ее конфуза.

Об этом пишет Daily Mail.

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Под одеждой, в которой она пришла, не было белья, наряд обножал почти все тело звезды, когда она танцевала. Это не в первый раз, когда супруга Канте Уэста демонстрирует формы на публике. Говорят, что родители Бьянки Ченсори огорчены после того, как увидели откровенные фото дочери, что еще больше усиливает их опасения, что ее "контролирует" ее супруг Канье Уэст.

По словам инсайдеров, последняя прогулка пары еще больше обострила обеспокоенность ее друзей и семьи, утверждающих, что ее родители почти даже не узнают свою дочь.

"Ее семья и друзья подавлены, потому что становится все хуже и хуже. Бьянка явно не осознает, что то, что она наделе не только отвратительно и подает плохой пример, но и потенциально нарушает закон. Между тем Канье покрыт пятью слоями одежды, и когда его супруга выглядела замерзшей, обнаженной и завернутой в пластик, он даже не предложил ей ни одну из своих накидок", — рассказал источник из окружения пары.

Бьянка Ченсори. Фото: instagram.com/bobbylytes/

В законе Калифорнии является преступлением "неприличное обнажение". Он запрещает намеренно обнажать свои интимные органы в общественном месте в присутствии другого лица, которого это может раздражать или даже оскорбить.

"Ее родители очень расстроены из-за этого, потому что не узнают ее. Она бы не делала этого, если бы ее не контролировали. Он продолжает влиять на нее, предоставляя ей больше акций и права собственности на разные проекты, которые он осуществляет, включая одежду", — рассказал инсайдер.

Напомним, поклонники призывают спасти супругу Канье Уэста.

Ранее эпатажная супруга Канье Уэста примеряла прозрачный плащ на голое тело.