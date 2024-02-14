Тейлор Свіфт "покарала" Каньє Веста за роки принижень

Співачка Тейлор Свіфт з друзями під час Супербоулу. Фото: Reuters

Репер Каньє Вест знову опинився у центрі скандалу. На Суперкубку навіть колишні друзі не стали з ним спілкуватися.

Про це пише Daily Mail.

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Співачка Тейлор Свіфт розлютилася, коли дізналася, що Каньє купив собі квитки на стадіон біля неї, щоб відвернути на себе увагу фотографів. Як зазначає інсайдер, співачка зробила кілька дзвінків, і на стадіон його не пустили. А в ресторані Raising Cane's, де зібралося багато селебріті, щоб переглянути гру, Каньє зіштовхнувся зі своїм колишнім близьким другом Леонардо Ді Капріо. Раніше вони добре спілкувалися, Каньє Вест виступав на вечірках з нагоди його дня народження і дуже тішився, коли 2016 року актор нарешті отримав свій перший "Оскар". Тепер же Ді Капріо проігнорував Веста. На Суперкубку також була колишня дружина Веста Кім Кардаш'ян, але про їхні контакти нічого не повідомлялося.

Співачка Тейлор Свіфт з друзями під час Супербоулу. Фото: Reuters

Тейлор Свіфт заявила в інтерв'ю Time, що через дії Кім Кардаш'ян, яка підтримала свого колишнього чоловіка Каньє Веста у 2016 році у конфлікті зі співачкою, вона рік не виходила з дому. Йдеться про конфлікт між Свіфт та Каньє Вестом, який розпочався після виходу пісні репера під назвою Famous. У ній були рядки: "Я вважаю, що Тейлор і я все ще можемо зайнятися інтимом. Чому? Я зробив цю стерву знаменитою".

Крім треку, Вест випустив кліп, у якому оголені воскові постаті багатьох знаменитостей, включаючи його самого, Кардаш'ян та Свіфт, лежали разом на одному ліжку.

При цьому, за словами репера, Свіфт погодилася на те, що в треку будуть ці слова, а сама співачка це заперечувала. Кардаш'ян опублікувала в соцмережах уривки з розмови між її чоловіком і Свіфт, з яких випливало, що співачка справді дала згоду на ці рядки.

"Це повністю сфабрикована історія, в основі якої без дозволу записана розмова, відредагована й опублікована Кім Кардаш'ян для того, щоб показати всім, що я брехуха", — поділилася Свіфт.

За словами співачки, після публікацій Кардаш'ян проти неї розпочалося цькування у соцмережах, артистку називали змією. Свіфт вважала свою кар'єру завершеною і навіть переїхала до іншої країни.

Вона також цілий рік не виходила з орендованого будинку: "Я боялася відповідати на телефонні дзвінки. Я перестала спілкуватися з більшістю людей, що оточують мене, тому що більше нікому не довіряла", — сказала співачка.

Нагадаємо, Каньє Вест розповів про інтимне життя у новому альбомі.

Раніше дружина Каньє Веста шокувала сміливим виходом у плащі.