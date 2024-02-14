Тейлор Свифт "наказала" Канье Веста за годы унижений

Певица Тейлор Свифт с друзьями во время Супербоула. Фото: Reuters

Рэпер Канье Уэст снова оказался в центре скандала. На Суперкубке даже бывшие друзья не стали с ним общаться.

Об этом пишет Daily Mail.

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Певица Тейлор Свифт разозлилась, когда узнала, что Канье купил себе билеты на стадион возле нее, чтобы отвлечь внимание фотографов. Как отмечает инсайдер, певица сделала несколько звонков и на стадион его не пустили. А в ресторане Raising Cane's, где собралось много селебрити, чтобы посмотреть игру, Канье столкнулся со своим бывшим близким другом Леонардо Ди Каприо. Раньше они хорошо общались, Канье Уэст выступал на вечеринках по случаю его дня рождения и очень радовался, когда в 2016 году актер наконец-то получил свой первый "Оскар". Теперь же Ди Каприо проигнорировал Уэста. На Суперкубке также была бывшая супруга Уэста Ким Кардашьян, но об их контактах ничего не сообщалось.

Певица Тейлор Свифт с друзьями во время Супербоула. Фото: Reuters

Тейлор Свифт заявила в интервью Time, что из-за действий Ким Кардашьян, поддержавшей своего бывшего супруга Канье Уэста в 2016 году в конфликте с певицей, она год не выходила из дома. Речь идет о конфликте между Свифт и Канье Уэстом, который начался после выхода песни рэпера под названием Famous. В ней были строчки: "Я считаю, что Тейлор и я все еще можем заняться интимом. Почему? Я сделал эту стерву знаменитой".

Кроме трека, Уэст выпустил клип, в котором обнаженные восковые фигуры многих знаменитостей, включая его самого, Кардашьян и Свифт, лежали вместе на одной кровати.

При этом, по словам рэпера, Свифт согласилась на то, что в треке будут эти слова, а сама певица это отрицала. Кардашьян опубликовала в соцсетях отрывки из разговора между ее супругом и Свифт, из которых следовало, что певица действительно дала согласие на эти строки.

"Это полностью сфабрикованная история, в основе которой — без разрешения записанный разговор, отредактированный и опубликованный Ким Кардашьян для того, чтобы показать всем, что я лгу", — поделилась Свифт.

По словам певицы, после публикаций Кардашьян против нее началась травля в соцсетях, артистку называли змеей. Свифт считала свою карьеру завершенной и даже переехала в другую страну.

Она также целый год не выходила из арендованного дома: "Я боялась отвечать на телефонные звонки. Я перестала общаться с большинством окружающих меня людей, потому что больше никому не доверяла", — сказла она.

Напомним, Канье Уэст рассказал об интимной жизни в новом альбоме.

Ранее супруга Канье Уэста шокировала смелым выходом в плаще.