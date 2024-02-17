Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Вся у отца — дочь Канье Уэста похвасталась рисунком обнаженной мачехи arrow

Вся у отца — дочь Канье Уэста похвасталась рисунком обнаженной мачехи

17 февраля 2024 09:48
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Вся у отца — дочь Канье Веста похвасталась рисунком обнаженной мачехи
Дочь Канье Уэста Норт с мачехой. Фото: instagram.com/kanyescontent/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Бизнесвуман Ким Кардашьян снова раскритиковали в сети. В этот раз поводом для возмущения поклонников стало то, что в аккаунте в TiKTok, который она ведет вместе со своей старшей дочерью от Канье Веста Норт, был опубликован провокационный рисунок девочки.

Об этом пишет Daily Mail.

Рисунок Норт наделал шума в сети

Норт рассказала о том, за что она благодарна и одной из этих вещей стал новый альбом ее отца Vultures, в работе над которым она участвовала. Норт нарисовала обложку этого альбома, на которой супруга Канье Уэста Бьянка изображена практически обнаженной. Пост вызвал неоднозначную реакцию: пользователи обратились к Ким и призвали ее разрешить дочери "побыть хоть немного невинной". Вскоре пост был удален.

 

Рисунок дочери Канье Уэста. Фото: социальные сети Ким Кардашьян
Рисунок дочери Канье Уэста. Фото: социальные сети Ким Кардашьян

Норт близко дружит со своей мачехой. Девочка не раз говорила, что предпочитает проводить время со своим отцом и в эти моменты общается с Бьянкой. Как пишут со ссылкой на инсайдеров таблоиды, Ким даже обращалась к Канье с просьбой не разрешать Бьянке ходить в слишком откровенном наряде в присутствии кого-то из их детей.

Ранее у Ким и Канье возникали споры относительно того, стоит ли Норт появляться в соцсетях. Так, Канье считал это неуместным, а также осуждал то, что его дочь появляется в роликах с накрашенными губами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

"Не надо делать из меня злодея из-за этой ситуации с TikTok. Я ее отец, я понимаю, что вы не очень уважаете родителей. Я сказал, что не хочу, чтобы мою дочь снимали для TikTok, снимали для "Диснея". У меня есть на это право. Слушайте, нет такой штуки, как равная опека, в нашем обществе сегодня. Суд всегда встает на сторону матери", — говорил он.

Кардашян отвечала на это, что она стремится обеспечить безопасность своих детей, но не ограничивая для них возможности творческого самовыражения. Она также обвиняла бывшего супруга в эмоциональном насилии после развода.

Напомним, Канье Уэст рассказал об интимной жизни в новом альбоме.

Ранее Тейлор Свифт отомстила Канье Уэсту.

скандал
Канье Уэст
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме