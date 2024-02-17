Вся у отца — дочь Канье Веста похвасталась рисунком обнаженной мачехи

Дочь Канье Уэста Норт с мачехой. Фото: instagram.com/kanyescontent/

Бизнесвуман Ким Кардашьян снова раскритиковали в сети. В этот раз поводом для возмущения поклонников стало то, что в аккаунте в TiKTok, который она ведет вместе со своей старшей дочерью от Канье Веста Норт, был опубликован провокационный рисунок девочки.

Об этом пишет Daily Mail.

Рисунок Норт наделал шума в сети

Норт рассказала о том, за что она благодарна и одной из этих вещей стал новый альбом ее отца Vultures, в работе над которым она участвовала. Норт нарисовала обложку этого альбома, на которой супруга Канье Уэста Бьянка изображена практически обнаженной. Пост вызвал неоднозначную реакцию: пользователи обратились к Ким и призвали ее разрешить дочери "побыть хоть немного невинной". Вскоре пост был удален.

Рисунок дочери Канье Уэста. Фото: социальные сети Ким Кардашьян

Норт близко дружит со своей мачехой. Девочка не раз говорила, что предпочитает проводить время со своим отцом и в эти моменты общается с Бьянкой. Как пишут со ссылкой на инсайдеров таблоиды, Ким даже обращалась к Канье с просьбой не разрешать Бьянке ходить в слишком откровенном наряде в присутствии кого-то из их детей.

Ранее у Ким и Канье возникали споры относительно того, стоит ли Норт появляться в соцсетях. Так, Канье считал это неуместным, а также осуждал то, что его дочь появляется в роликах с накрашенными губами.

"Не надо делать из меня злодея из-за этой ситуации с TikTok. Я ее отец, я понимаю, что вы не очень уважаете родителей. Я сказал, что не хочу, чтобы мою дочь снимали для TikTok, снимали для "Диснея". У меня есть на это право. Слушайте, нет такой штуки, как равная опека, в нашем обществе сегодня. Суд всегда встает на сторону матери", — говорил он.

Кардашян отвечала на это, что она стремится обеспечить безопасность своих детей, но не ограничивая для них возможности творческого самовыражения. Она также обвиняла бывшего супруга в эмоциональном насилии после развода.

Напомним, Канье Уэст рассказал об интимной жизни в новом альбоме.

Ранее Тейлор Свифт отомстила Канье Уэсту.