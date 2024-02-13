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Каньє Вест нарешті пояснив, навіщо публікує оголені фотографії дружини

13 лютого 2024 11:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Каньє Вест нарешті пояснив, навіщо публікує оголені фотографії дружини
Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/biancasensorii/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Скандальний репер Каньє Вест нарешті публічно пояснив, чому публікує максимально оголені фотографії своєї дружини. Він вважає це проявом кохання.

Про це зірка розповів в instagram.

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Каньє Вест публічно оголює Б’янку Ченсорі, тому що щасливий

Репер Каньє Вест, який протягом року шокує світ постійним оголенням своєї дружини Б’янки Ченсорі, пояснив, що відбувається.

Його відео стало відповіддю на запитання прихильників під дописом з вечірки Супербоул-2024. Дружина репера прийшла веселитися, вдягнувши лише трикутний шматочок шкіри, який практично не прикривав її тіло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

"Я випустив альбом і люди в коментарях мене запитують; "Чому ви публікуєте свою дружину?" Тому що вона робить мене щасливим. От чому ви задоволені музикою — тому що я щасливий, розумієте?" — пояснив репер.

Репер закликав прихильників не хейтити його сторінку в  instagram, а, якщо їм не подобається його контент, то вони можуть піти "к ч*рту".

"Залиште мене. Залиште короля в спокої. Мені все одно, друже. Я буду постити свою дружину стільки, скільки захочу. Йди пости свою дружину в свій Instagram", — жорстко відповів артист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Також репер у підписі до фото зазначив, що є люди, які не бажають йому щастя, тому і пишуть такі коментарі.

"Деякі люди не хочуть, щоб ти був щасливим. Вони хочуть, щоб ти зробив їх щасливими. Я щасливий і задоволений цим", — написав Вест.

Під час зйомки свого відео репер перевів камеру зі свого обличчя на свою дружину. Б’янка Ченсорі знову була в напівпрозорому комбінезоні його бренду без спідньої білизни. Дівчина усміхалась і сміялась. 

Б'янка Ченсорі у відео Каньє Веста. Фото: .instagram.com/kanyewest/
Б'янка Ченсорі у відео Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Б'янка Ченсорі у відео Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/
Б'янка Ченсорі у відео Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Раніше Каньє Вест у новій пісні визнав, що мав інтимний момент у Венеції. Інший трек нового альбому він присвятив своїй доньці Норт, яка також взяла участь.

Також відомий телеведучий заборонив випускати інтерв'ю з репером через його ненависть до євреїв.

США
скандал
Кім Кардашян
Каньє Вест
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Супербоул

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