Каньє Вест нарешті пояснив, навіщо публікує оголені фотографії дружини

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/biancasensorii/

Скандальний репер Каньє Вест нарешті публічно пояснив, чому публікує максимально оголені фотографії своєї дружини. Він вважає це проявом кохання.

Про це зірка розповів в instagram.

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Репер Каньє Вест, який протягом року шокує світ постійним оголенням своєї дружини Б’янки Ченсорі, пояснив, що відбувається.

Його відео стало відповіддю на запитання прихильників під дописом з вечірки Супербоул-2024. Дружина репера прийшла веселитися, вдягнувши лише трикутний шматочок шкіри, який практично не прикривав її тіло.

"Я випустив альбом і люди в коментарях мене запитують; "Чому ви публікуєте свою дружину?" Тому що вона робить мене щасливим. От чому ви задоволені музикою — тому що я щасливий, розумієте?" — пояснив репер.

Репер закликав прихильників не хейтити його сторінку в instagram, а, якщо їм не подобається його контент, то вони можуть піти "к ч*рту".

"Залиште мене. Залиште короля в спокої. Мені все одно, друже. Я буду постити свою дружину стільки, скільки захочу. Йди пости свою дружину в свій Instagram", — жорстко відповів артист.

Також репер у підписі до фото зазначив, що є люди, які не бажають йому щастя, тому і пишуть такі коментарі.

"Деякі люди не хочуть, щоб ти був щасливим. Вони хочуть, щоб ти зробив їх щасливими. Я щасливий і задоволений цим", — написав Вест.

Під час зйомки свого відео репер перевів камеру зі свого обличчя на свою дружину. Б’янка Ченсорі знову була в напівпрозорому комбінезоні його бренду без спідньої білизни. Дівчина усміхалась і сміялась.

Б'янка Ченсорі у відео Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Б'янка Ченсорі у відео Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Раніше Каньє Вест у новій пісні визнав, що мав інтимний момент у Венеції. Інший трек нового альбому він присвятив своїй доньці Норт, яка також взяла участь.

Також відомий телеведучий заборонив випускати інтерв'ю з репером через його ненависть до євреїв.