Канье Вест наконец-то объяснил, зачем публикует обнаженные фотографии жены

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/biancasensorii/

Скандальный рэпер Канье Вест наконец-то публично объяснил, почему публикует максимально обнаженные фотографии своей жены. Он считает это проявлением любви.

Об этом звезда рассказал в instagram.

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Рэпер Канье Вест, который в течение года шокирует мир постоянным обнажением своей жены Бьянки Ченсори, объяснил, что происходит.

Его видео стало ответом на вопросы поклонников под постом с вечеринки Супербоул-2024. Жена рэпера пришла веселиться, надев лишь треугольный кусочек кожи, практически не прикрывавший ее тело.

"Я выпустил альбом и люди в комментариях меня спрашивают; "Почему вы публикуете свою жену?" Потому что она делает меня счастливым. Вот почему вы довольны музыкой — потому что я счастлив, понимаете?" — объяснил рэпер.

Рэпер призвал поклонников не хейтить его страницу в instagram, а, если им не нравится его контент, то они могут пойти "к ч*рту".

"Оставьте меня. Оставьте короля в покое. Мне все равно. Я буду постить свою жену столько, сколько захочу. Иди пости свою жену в свой Instagram", — жестко ответил артист.

Также рэпер в подписи к фото отметил, что есть люди, которые не желают ему счастья, потому и пишут такие комментарии.

"Некоторые люди не хотят, чтобы ты был счастлив. Они хотят, чтобы ты сделал их счастливыми. Я счастлив и доволен этим", — написал Вест.

Во время съемки видео репер перевел камеру со своего лица на свою жену. Бьянка Ченсори снова была в полупрозрачном комбинезоне его бренда без нижнего белья. Девушка улыбалась и смеялась.

Бьянка Ченсори в видео Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Бьянка Ченсори в видео Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Ранее Канье Вест в новой песне признал, что имел интимный момент в Венеции. Другой трек нового альбома он посвятил своей дочери Норт, которая также приняла участие.

Также известный телеведущий запретил выпускать интервью с рэпером из-за его ненависти к евреям.