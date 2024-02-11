Радіоведучий відмовився випускати інтерв'ю з Каньє Вестом — що сталося

Репер Каньє Вест. Фото: Zach Schuss/Variety

Американський ведучий Білл Мар взяв двогодинне інтерв'ю в скандального репера Каньє Веста, проте вирішив його не публікувати. Причина в жорстоких поглядах артиста.

Про пише TMZ.

Читайте також:

Каньє Веста знову звинуватили в антисемітиських поглядах

Відомий американський телеведучий Білл Мар записав двогодинне інтерв’ю з 46-річним репером Каньє Вестом, проте випускати його не буде. Він вважає, що це може погано вплинути на молодь.

Мар хотів записати навчальну і пізнавальну бесіду, проте розмова вийшла зовсім інакша. Вони дві години говорили і весело провели час, проте репер постійно висловлював свої антиєврейські погляди.

"До речі, він не єдиний в Америці, хто так думає. Не те, щоб євреїв любили всі, за винятком Каньє Веста. Проблема, я думаю, в тому, що він звертається в основному до молодих людей. Вони мало, що знають і вже точно мало знають про Близький Схід і євреїв. Я відчуваю, що він допоміг у поширенні переконань, що Ізраїль і євреї — найгірші люди у світі… Ось чому я б не став транслювати цей епізод, тому що я не збираюся цьому сприяти", — розповів Мар.

Сам репер не прокоментував цю ситуацію.

Каньє Вест не вперше висловлює свої антисемітські погляди

Репер протягом минулого року часто публічно заявляв про своє захоплення Гітлером і зневагу до євреїв. Також він казав, що вони володіють усіма банками, лікарнями та приватними школами в Лос-Анджелесі.

Раптово 26 грудня 2023 року музикант вибачився перед усіма, кого образив. Були версії, що саме його дружина Б'янка Цензорі повпливала на артиста.

"У мене не було наміру завдати болю або принизити, і я глибоко шкодую про будь-який біль, який я міг заподіяти. Я маю намір почати із себе і винести уроки з цього досвіду, щоб забезпечити більшу чутливість і розуміння більшого в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити ситуацію і сприяти єдності", — написав він тоді в соцмережах.

Каньє Вест. Фото: TAYLOR HILL/FILMMAGIC

Пізніше з'ясувалось, що тест створив штучний інтелект, а допис з вибаченням був видалений. Важливо згадати, що репер страждає на біполярний розлад.

Раніше Каньє Вест опублікував свій новий альбом, на обкладинці якого його оголена дружина. Також у збірку увійшла пісня, в якій донька репера Норт зачитала свій перший текст.

Нагадаємо, що нещодавно Вест встановив собі титанові щелепи, які шокували його фанатів.