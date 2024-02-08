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Нова "Міс Весті" — донька Каньє Веста зачитала свій перший реп зі скандальним батьком

8 лютого 2024 18:23
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Нова "Міс Весті" — донька Каньє Веста зачитала свій перший реп зі скандальним батьком
Норт і її батько Каньє Вест. Фото: стоп-кадр кліпу "Talking/Once Again"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американський репер Канье Вест записав фіт разом із своєю 10-річною донькою Норт. Вона зачитала свій перший реп "Talking/Once Again", сидячи на плечах батька.

Кліп виклали на YouTube.

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Донька Каньє Веста записала з ним фіт "Talking/Once Again"

Юна донька скандального репера Каньє Веста і теледіви Кім Кардаш'ян показала свій реперський талант. Вона разом з батьком та ще двома артистами записали фіт "Talking/Once Again".

У кліпі Норт Вест заплітають волосся, а вона паралельно зачитує реп, наголошуючи, що "ти не хочеш проблем, ти просто… говориш".

Норт і її батько Каньє Вест. Фото: стоп-кадр
Норт Вест. Фото: стоп-кадр кліпу "Talking/Once Again"

Також дівчина зачитала, що їй подобається бути в такій ролі і вона тут затримається. Норт прозвала себе "Міс Весті" і просить глядачів благословити початок її музичного шляху.

Норт Вест. Фото: стоп-кадр кліпу "Talking/Once Again"
Норт і її батько Канье Вест. Фото: стоп-кадр кліпу "Talking/Once Again"

У фіті також взяв участь співак Ty Dolla $ign і його 22-річна донька Джейлін Крістал. Їхня частина композиції була присвячена її швидкому дорослішенню і тому, як важко батьку примиритися з цим.

Каньє Вест навпаки цього разу був доволі мовчазний і практично нічого не зачитав, хоча і засвітив свої нові титанові зуби за 850 тисяч доларів.

Що думають прихильники Каньє про дебют доньки

Фанбаза репера розділилась на тих, кому потішило серце і душу спільна родинна і на тих, хто вважає трек — недолугим.

"Ти дійсно виховуєш легенду прямо на наших очах".

"Я бачу, як сильно Норт насправді любить її тато, ось чому ми так любимо цю пісню, плюс діти не можуть зробити нічого поганого".

"Не можу збрехати, я ледь не плакав, це було сильно".

Коментарі під дописом з кліпом. Фото: instagram.com/kanyewest/
Коментарі під дописом з кліпом. Фото: instagram.com/kanyewest/

"Це відео і вся пісня — абсолютне сміття".

"Каньє дихає і всі з розуму сходять. Чому всі поводяться так, ніби це шедевр? Я збираюся висловити непопулярну думку, що Каньє нічого не зробив, щоб зробити цей світ кращим для життя". 

"Вибачте, я люблю Канье, але цей трек — сміття".

Раніше дружина Каньє Веста шокувала виходом у прозорому плащі.

Також Кім Кардаш'ян приписують роман з футболістом Бекхемом.

США
Кім Кардашян
Каньє Вест
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