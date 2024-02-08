Новая "Мисс Вести" — дочь Канье Веста зачитала свой первый рэп со скандальным отцом

Норт и ее отец Канье Вест. Фото: стоп-кадр клипа "Talking/Once Again"

Американский рэпер Канье Вест записал фит вместе со своей 10-летней дочерью Норт. Она зачитала свой первый рэп "Talking/Once Again", сидя на плечах отца.

Клип выложили на YouTube.

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Дочь Канье Веста записала с ним фит "Talking/Once Again"

Юная дочь скандального артиста Канье Веста и теледивы Ким Кардашьян показала свой реперский талант. Она вместе с отцом и еще двумя артистами записали фит "Talking/Once Again".

В клипе Норт Вест заплетают волосы, а она параллельно зачитывает рэп, отмечая, что "ты не хочешь проблем, ты просто… говоришь".

Норт Вест. Фото: стоп-кадр клипа "Talking/Once Again"

Также девушка зачитала, что ей нравится быть в такой роли, и она здесь задержится. Норт прозвала себя "Мисс Вести" и просит зрителей благословить начало ее музыкального пути.

Норт и отец Канье Вест. Фото: стоп-кадр клипа "Talking/Once Again"

В клипе также принял участие певец Ty Dolla $ign и его 22-летняя дочь Джейлин Кристал. Их часть композиции была посвящена ее быстрому взрослению и тому, как трудно отцу примириться с этим.

Канье Вест наоборот в этот раз был довольно молчалив и практически ничего не зачитал, хотя и блиснул своими новыми титановыми зубами за 850 тысяч долларов.

Что думают поклонники Канье о дебюте дочери

Фанбаза рэппера разделилась на тех, кому порадовало сердце и душу семейное исполнение и на тех, кто считает трек — бестолковым.

"Ты действительно воспитываешь легенду прямо на наших глазах".

"Я вижу, как сильно Норт любит ее папа, вот почему мы так любим эту песню, плюс дети не могут сделать ничего плохого".

"Не могу соврать, я чуть не плакал, это было сильно".

Комментарии под сообщением с клипом. Фото: instagram.com/kanyewest/

"Это видео и вся песня — абсолютный мусор".

"Канье дышит и все с ума сходят. Почему все ведут себя так, будто это шедевр? Я собираюсь высказать непопулярное мнение, что Канье ничего не делал, чтобы сделать этот мир лучше для жизни".

"Извините, я люблю Канье, но этот трек — мусор".

Ранее жена Канье Веста шокировала выходом в прозрачном плаще.

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