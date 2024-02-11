Каньє Вест оголив свою дружину для обкладинки альбому
Американський репер Каньє Вест продовжує публікувати оголені фотографії дружини Б'янки Цензорі для привернення до себе уваги. Цього разу він зняв її для обкладинки свого альбому.
Про це повідомив в instagram.
Каньє Вест оголив дружину для обкладинки альбому "Vultures"
Скандальний репер Каньє Вест випустив свій новий музичний альбом "Vultures". У збірку увійшли 15 треків, проте не вони найбільше вразили публіку.
Каньє Вест, який вже неодноразово оголював свою дружину і викладав скандальні фото в мережі, зняв її для обкладинки. Молода архітекторка Б'янка Цензорі, яка трохи більше року з ним у шлюбі, на фото розвернута спиною. Вона вдягнута лише в звабливі колготи та чоботи на невисокій шпильці.
Сам репер вдягнувся у повністю чорний одяг та закрив обличчя маскою того ж кольору.
Фанатам набридли збочення Каньє Веста
Підписники репера обурені такою обкладинкою. Вони не розуміють в ній сенсу, вважають занадто еротичною і вимагають змінити світлину.
- Як я маю грати це в машині, коли моя мама бачить обкладинку альбому.
- Хіба він не скаржився на те, що мама його дитини занадто сексуальна, щоб виховувати своїх дітей?
- Я великий фанат, друже, але ти не можеш так показувати сідниці дружини. Це твоя провина.
Раніше дружина Каньє Веста вийшла на вулицю повністю гола.
Також Каньє Вест випустив спільний трек з 10-річною донькою.
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