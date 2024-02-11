Каньє Вест оголив свою дружину для обкладинки альбому

Репер Каньє Вест із дружиною. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Американський репер Каньє Вест продовжує публікувати оголені фотографії дружини Б'янки Цензорі для привернення до себе уваги. Цього разу він зняв її для обкладинки свого альбому.

Про це повідомив в instagram.

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Каньє Вест оголив дружину для обкладинки альбому "Vultures"

Скандальний репер Каньє Вест випустив свій новий музичний альбом "Vultures". У збірку увійшли 15 треків, проте не вони найбільше вразили публіку.

Каньє Вест, який вже неодноразово оголював свою дружину і викладав скандальні фото в мережі, зняв її для обкладинки. Молода архітекторка Б'янка Цензорі, яка трохи більше року з ним у шлюбі, на фото розвернута спиною. Вона вдягнута лише в звабливі колготи та чоботи на невисокій шпильці.

Сам репер вдягнувся у повністю чорний одяг та закрив обличчя маскою того ж кольору.

Фанатам набридли збочення Каньє Веста

Підписники репера обурені такою обкладинкою. Вони не розуміють в ній сенсу, вважають занадто еротичною і вимагають змінити світлину.

Як я маю грати це в машині, коли моя мама бачить обкладинку альбому.

Хіба він не скаржився на те, що мама його дитини занадто сексуальна, щоб виховувати своїх дітей?

Я великий фанат, друже, але ти не можеш так показувати сідниці дружини. Це твоя провина.

Коментарі від альбомом Каньє Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Раніше дружина Каньє Веста вийшла на вулицю повністю гола.

Також Каньє Вест випустив спільний трек з 10-річною донькою.