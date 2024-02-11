Канье Вест обнажил свою жену для обложки альбома

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Американский рэпер Канье Вест продолжает публиковать обнаженные фотографии жены Бьянки Цензори для привлечения к себе внимания. На этот раз он снял ее для обложки альбома.

Об этом сообщил в instagram.

Читайте также:

Канье Вест обнажил жену для обложки альбома "Vultures"

Скандальный рэпер Канье Вест выпустил свой новый музыкальный альбом "Vultures". В сборник вошли 15 треков, однако не они больше всего поразили публику.

Канье Вест, который уже неоднократно обнажал свою жену и выкладывал скандальные фото в сети, снял ее для обложки. Молодая архитектор Бьянка Цензори, которая чуть больше года с ним в браке, на фото развернута спиной. Она одета только в соблазнительные колготки и сапоги на невысокой шпильке.

Сам рэппер оделся в черную одежду и закрыл лицо маской того же цвета.

Фанатам надоели извращения Канье Веста

Подписчики рэпера возмущены такой обложкой. Они не понимают в ней смысла, считают слишком эротичной и требуют изменить фото.

Как я должен играть это в машине, когда моя мама видит обложку альбома.

Разве он не жаловался, что мама его ребенка слишком сексуальна, чтобы воспитывать своих детей?

Я большой фанат, друг, но ты не можешь так показывать ягодицы жены. Это твоя вина.

Комментарии от альбома Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Ранее жена Канье Веста вышла на улицу полностью голая.

Также Канье Вест выпустил совместный трек с 10-летней дочерью.