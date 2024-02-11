Канье Вест обнажил свою жену для обложки альбома
Американский рэпер Канье Вест продолжает публиковать обнаженные фотографии жены Бьянки Цензори для привлечения к себе внимания. На этот раз он снял ее для обложки альбома.
Об этом сообщил в instagram.
Канье Вест обнажил жену для обложки альбома "Vultures"
Скандальный рэпер Канье Вест выпустил свой новый музыкальный альбом "Vultures". В сборник вошли 15 треков, однако не они больше всего поразили публику.
Канье Вест, который уже неоднократно обнажал свою жену и выкладывал скандальные фото в сети, снял ее для обложки. Молодая архитектор Бьянка Цензори, которая чуть больше года с ним в браке, на фото развернута спиной. Она одета только в соблазнительные колготки и сапоги на невысокой шпильке.
Сам рэппер оделся в черную одежду и закрыл лицо маской того же цвета.
Фанатам надоели извращения Канье Веста
Подписчики рэпера возмущены такой обложкой. Они не понимают в ней смысла, считают слишком эротичной и требуют изменить фото.
- Как я должен играть это в машине, когда моя мама видит обложку альбома.
- Разве он не жаловался, что мама его ребенка слишком сексуальна, чтобы воспитывать своих детей?
- Я большой фанат, друг, но ты не можешь так показывать ягодицы жены. Это твоя вина.
Ранее жена Канье Веста вышла на улицу полностью голая.
Также Канье Вест выпустил совместный трек с 10-летней дочерью.
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