Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Канье Вест обнажил свою жену для обложки альбома arrow

Канье Вест обнажил свою жену для обложки альбома

11 февраля 2024 10:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Канье Вест обнажил свою жену для обложки альбома
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/kanyewgst/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американский рэпер Канье Вест продолжает публиковать обнаженные фотографии жены Бьянки Цензори для привлечения к себе внимания. На этот раз он снял ее для обложки альбома.

Об этом сообщил в instagram.

Читайте также:

Канье Вест обнажил жену для обложки альбома "Vultures"

Скандальный рэпер Канье Вест выпустил свой новый музыкальный альбом "Vultures". В сборник вошли 15 треков, однако не они больше всего поразили публику.

Канье Вест, который уже неоднократно обнажал свою жену и выкладывал скандальные фото в сети, снял ее для обложки. Молодая архитектор Бьянка Цензори, которая чуть больше года с ним в браке, на фото развернута спиной. Она одета только в соблазнительные колготки и сапоги на невысокой шпильке.

Сам рэппер оделся в черную одежду и закрыл лицо маской того же цвета.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Фанатам надоели извращения Канье Веста

Подписчики рэпера возмущены такой обложкой. Они не понимают в ней смысла, считают слишком эротичной и требуют изменить фото.

  • Как я должен играть это в машине, когда моя мама видит обложку альбома.
  • Разве он не жаловался, что мама его ребенка слишком сексуальна, чтобы воспитывать своих детей?
  • Я большой фанат, друг, но ты не можешь так показывать ягодицы жены. Это твоя вина.
Комментарии от альбома Канье Веста.
Комментарии от альбома Канье Веста. Фото: instagram.com/kanyewest/

Ранее жена Канье Веста вышла на улицу полностью голая.

Также Канье Вест выпустил совместный трек с 10-летней дочерью.

США
скандал
Ким Кардашьян
музыка
Канье Уэст
фото
рэпер
альбом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

9 февраля 2024

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

Актуальное по теме