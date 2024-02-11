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Радиоведущий отказался выпускать интервью с Канье Вестом — что произошло

11 февраля 2024 17:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Радиоведущий отказался выпускать интервью с Канье Вестом — что произошло
Рэпер Канье Вест. Фото: Zach Schuss/Variety
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Американский ведущий Билл Мар взял двухчасовое интервью у скандального рэпера Канье Веста, однако решил его не публиковать. Причина в жестоких взглядах артиста.

О пишет TMZ.

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Известный американский телеведущий Билл Мар записал двухчасовое интервью с 46-летним рэпером Канье Вестом, однако выпускать его не будет. Он считает, что это может повлиять на молодежь.

Мар хотел записать учебную и познавательную беседу, однако разговор получился совсем другой. Они два часа говорили и весело провели время, однако рэпер постоянно высказывал свои антиеврейские взгляды.

"Кстати, он не единственный в Америке, кто так думает. Не то чтобы евреев любили все, за исключением Канье Веста. Проблема, я думаю, в том, что он обращается в основном к молодым людям. Они мало, что знают и уже точно мало знают о Ближнем Востоке и евреях. Я чувствую, что он помог в распространении убеждений, что Израиль и евреи — самые плохие люди в мире… Вот почему я бы не стал транслировать этот эпизод, потому что я не собираюсь этому способствовать", — рассказал Мар.

Сам рэппер не прокомментировал эту ситуацию.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Канье Вест не впервые выражает свои антисемитские взгляды

Рэпер в течение прошлого года часто публично заявлял о своем увлечении Гитлером и пренебрежении евреями. Он также говорил, что они владеют всеми банками, больницами и частными школами в Лос-Анджелесе.

Внезапно 26 декабря 2023 музыкант извинился перед всеми, кого оскорбил. Были версии, что его жена Бьянка Цензори повлияла на артиста.

"У меня не было намерения причинить боль или унизить, и я глубоко сожалею о любой боли, которую я мог причинить. Я намерен начать с себя и извлечь уроки из этого опыта, чтобы обеспечить большую чувствительность и понимание большего в будущем. Ваше прощение важно для меня, и я намерен исправить ситуацию и способствовать единству", — написал он тогда в соцсетях.

Kanye West 2020 Vanity Fair Oscar Party на Wallis Annenberg Центр для строительных зданий на Февраль 09, 2020 in Beverly Hills, California
Канье Вест. Фото: TAYLOR HILL/FILMMAGIC

Позже выяснилось, что тест создал искусственный интеллект, а пост с извинением был удален. Важно вспомнить, что рэпер страдает биполярным расстройством.

Ранее Канье Вест опубликовал свой новый альбом, на обложке которого его обнажена жена. Также в сборник вошла песня, в которой дочь рэпера Норт зачитала свой первый текст.

Напомним, что недавно Вест установил себе шокирующие его фанатов титановые челюсти.

США
Ким Кардашьян
Канье Уэст
рэпер
интервью
антисемитизм

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