Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Как терпеть Канье Веста — стало известно, почему новоиспеченная жена до сих пор с ним arrow

Как терпеть Канье Веста — стало известно, почему новоиспеченная жена до сих пор с ним

21 февраля 2024 05:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Как терпеть Канье Веста — стало известно, почему новоиспеченная жена до сих пор с ним
Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/kanyewgst/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Жена рэпера Канье Веста Бьянка Цензори недавно была готова расторгнуть брак. Успех нового альбома артиста поменял мнение девушки и она продолжила обнажаться на публике.

Об этом пишет Daily Mail

Канье Веста от развода спасли только деньги

Молодая жена скандального рэпера Бьянка Цензори хотела покинуть его. Источник, близкий к паре, сообщил, что они до сих пор вместе только из-за бешеных доходов от нового альбома рэпера Vultures.

Цензори хотела развода из-за антисемитских заявлений Веста. Поэтому она даже проигнорировала его мероприятие в Нью-Йорке и афтепати 9 февраля.

"Она знает, что все думают о ее муже — и его недавние вспышки гнева заставили ее подвергнуть сомнению все. Все в ее жизни хотят, чтобы она ушла от него, и она это знает. Но потом, внезапно, его альбом стал успешным, и она снова превратилась в любящую, обожающую и поддерживающую жену", — говорит инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Родственники и близкие друзья Бьянки уверены, что она стала снова на сторону мужчины только через деньги. Она заработала почти 20 миллионов долларов на его бренде, которым сейчас управляет.

"Для ее друзей и семьи это просто кричит о том, какая ее настоящая мотивация — его деньги. Сейчас они партнеры, и она сама заработала состояние благодаря всей работе, которую она проделала для своего мужа — как архитектор его бренда и модель. Никто не сомневается, что она любит его, потому что она действительно любит. Но динамика их брака, безусловно, радикально улучшилась благодаря успеху его альбома и новому огромному приливу богатства", — говорят близкие Бьянки.

Эта пара известна не только благодаря музыкальной карьере Веста, а еще через провокативные совместные выходы на улицы. Последний год рэппер появляется вместе с женой, когда она слишком обнажена. Также он постит ее фотографии в минибелье.

Ранее Канье Вест объяснил, почему публиковал обнаженные ягодицы своей любимой.

Также рэппер в новой песне рассказал, что нарушил в Венеции.

США
брак
Канье Уэст
деньги
рэпер
альбом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

Актуальное по теме