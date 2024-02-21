Как терпеть Канье Веста — стало известно, почему новоиспеченная жена до сих пор с ним

Рэпер Канье Вест с женой. Фото: instagram.com/kanyewgst/

Жена рэпера Канье Веста Бьянка Цензори недавно была готова расторгнуть брак. Успех нового альбома артиста поменял мнение девушки и она продолжила обнажаться на публике.

Об этом пишет Daily Mail.

Канье Веста от развода спасли только деньги

Молодая жена скандального рэпера Бьянка Цензори хотела покинуть его. Источник, близкий к паре, сообщил, что они до сих пор вместе только из-за бешеных доходов от нового альбома рэпера Vultures.

Цензори хотела развода из-за антисемитских заявлений Веста. Поэтому она даже проигнорировала его мероприятие в Нью-Йорке и афтепати 9 февраля.

"Она знает, что все думают о ее муже — и его недавние вспышки гнева заставили ее подвергнуть сомнению все. Все в ее жизни хотят, чтобы она ушла от него, и она это знает. Но потом, внезапно, его альбом стал успешным, и она снова превратилась в любящую, обожающую и поддерживающую жену", — говорит инсайдер.

Родственники и близкие друзья Бьянки уверены, что она стала снова на сторону мужчины только через деньги. Она заработала почти 20 миллионов долларов на его бренде, которым сейчас управляет.

"Для ее друзей и семьи это просто кричит о том, какая ее настоящая мотивация — его деньги. Сейчас они партнеры, и она сама заработала состояние благодаря всей работе, которую она проделала для своего мужа — как архитектор его бренда и модель. Никто не сомневается, что она любит его, потому что она действительно любит. Но динамика их брака, безусловно, радикально улучшилась благодаря успеху его альбома и новому огромному приливу богатства", — говорят близкие Бьянки.

Эта пара известна не только благодаря музыкальной карьере Веста, а еще через провокативные совместные выходы на улицы. Последний год рэппер появляется вместе с женой, когда она слишком обнажена. Также он постит ее фотографии в минибелье.

Ранее Канье Вест объяснил, почему публиковал обнаженные ягодицы своей любимой.

Также рэппер в новой песне рассказал, что нарушил в Венеции.