Ничего не оставила воображению — жена Канье Веста шокировала нарядом в Милане
Скандальный рэпер Канье Вест и его не менее странноватая жена Бьянка Цензори снова эпатировали публику. Они посетили миланскую Неделю моды в черных костюмах.
Фотографии появились в instagram.
Бьянка Цензори продолжает носить эротические "треугольники" вместо одежды
Американский рэпер Канье Вест приехал вместе со своей молодой женой Бьянкой Цензори в Милан. Они посетили Неделю моды.
Девушка поразила медиа и гостей показа своим откровенным видом. Она появилась в треугольном боди черного цвета, который практически не прикрывал ее интимные части тела. Особенно, когда она поворачивалась боком или спиной.
Дополнила эротический образ Бьянка розовой обувью на низком каблуке и нюдовым макияжем. Канье Вест вероятно особо не готовился к этому событию, потому что надел черную куртку и кожаные брюки. Фотографы были прикованы к этой звездной паре.
Ранее стало известно, почему жена Канье Веста не покинула его.
Также рэпер объяснял, почему Цензори постоянно обнажена.
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