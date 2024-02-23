Ничего не оставила воображению — жена Канье Веста шокировала нарядом в Милане

Канье Вест и его жена. Фото: instagram.com/chimagazineit/

Скандальный рэпер Канье Вест и его не менее странноватая жена Бьянка Цензори снова эпатировали публику. Они посетили миланскую Неделю моды в черных костюмах.

Фотографии появились в instagram.

Бьянка Цензори продолжает носить эротические "треугольники" вместо одежды

Американский рэпер Канье Вест приехал вместе со своей молодой женой Бьянкой Цензори в Милан. Они посетили Неделю моды.

Девушка поразила медиа и гостей показа своим откровенным видом. Она появилась в треугольном боди черного цвета, который практически не прикрывал ее интимные части тела. Особенно, когда она поворачивалась боком или спиной.

Дополнила эротический образ Бьянка розовой обувью на низком каблуке и нюдовым макияжем. Канье Вест вероятно особо не готовился к этому событию, потому что надел черную куртку и кожаные брюки. Фотографы были прикованы к этой звездной паре.

Канье Вест и его жена. Фото: instagram.com/chimagazineit/

Ранее стало известно, почему жена Канье Веста не покинула его.

Также рэпер объяснял, почему Цензори постоянно обнажена.