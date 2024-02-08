Німецька принцеса стала першою в історії аристократкою, яка знялася для Playboy

Принцеса Саксонська Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: instagram.com/princess_xenia_of_saxony

37-річна принцеса Саксонська Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс стала першою в історії представницею аристократії, яка позувала для Playboy. Своїми фотографіями вона хотіла показати, що кожна жінка прекрасна такою, якою вона є.

Про це пише Page Six.

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Ксенія Флоренс є праправнучкою останнього короля Саксонії Фрідріха Августа III. Її мати, Ірис Саксонська, — дочка принца Палати представників Тімо. Батьком Тімо та прадідом Ксенії був принц Ернст Генріх, чоловік ерцгерцогині Луїзи Австрійської і Тосканської та син Фрідріха Августа III.

Проте жінка вирішила стати "сучасною принцесою", тому багато років вона вже місцева телезірка. Вона знімалася у реаліті-шоу, ток-шоу, написала біографію "Ксенія: Життя принцеси у XXI столітті".

Аристократка вважає, що її титул — це "благословення", з якого можна отримати максимальну користь.

Тому черговою "витівкою" принцеси стала відверта фотосесія для журналу Playboy. Для обкладинки жінка позувала топлес, на інших фото з'являється як у білизні, так і повністю оголена.

Принцеса не має видатних форм через що піддавалась булінгу. Саме через це Ксенія і наважилася на таку фотосесію, щоб навчити жінок любити себе.

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