Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Німецька принцеса стала першою в історії аристократкою, яка знялася для Playboy arrow

Німецька принцеса стала першою в історії аристократкою, яка знялася для Playboy

8 лютого 2024 19:11
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Німецька принцеса стала першою в історії аристократкою, яка знялася для Playboy
Принцеса Саксонська Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс. Фото: instagram.com/princess_xenia_of_saxony
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

37-річна принцеса Саксонська Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс стала першою в історії представницею аристократії, яка позувала для Playboy. Своїми фотографіями вона хотіла показати, що кожна жінка прекрасна такою, якою вона є.

Про це пише Page Six.

Читайте також:

Німецька принцеса оголилася для глянцю

Ксенія Флоренс є праправнучкою останнього короля Саксонії Фрідріха Августа III. Її мати, Ірис Саксонська, — дочка принца Палати представників Тімо. Батьком Тімо та прадідом Ксенії був принц Ернст Генріх, чоловік ерцгерцогині Луїзи Австрійської і Тосканської та син Фрідріха Августа III.

 

Проте жінка вирішила стати "сучасною принцесою", тому багато років вона вже місцева телезірка. Вона знімалася у реаліті-шоу, ток-шоу, написала біографію "Ксенія: Життя принцеси у XXI столітті".

Аристократка вважає, що її титул — це  "благословення", з якого можна отримати максимальну користь.

Тому черговою "витівкою" принцеси стала відверта фотосесія для журналу Playboy. Для обкладинки жінка позувала топлес, на інших фото з'являється як у білизні, так і повністю оголена. 

Принцеса не має видатних форм через що піддавалась булінгу. Саме через це Ксенія і наважилася на таку фотосесію, щоб навчити жінок любити себе. 

Нагадаємо, донька королеви Єлизавети ІІ зʼявилася у маминому пальті. 

Також ми писали, що у мережі показали, який вигляд мала б принцеса Діана сьогодні.

Playboy
королівська родина
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі