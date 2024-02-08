Німецька принцеса стала першою в історії аристократкою, яка знялася для Playboy
37-річна принцеса Саксонська Ксенія Флоренс Габріела Софі Іріс стала першою в історії представницею аристократії, яка позувала для Playboy. Своїми фотографіями вона хотіла показати, що кожна жінка прекрасна такою, якою вона є.
Про це пише Page Six.
Німецька принцеса оголилася для глянцю
Ксенія Флоренс є праправнучкою останнього короля Саксонії Фрідріха Августа III. Її мати, Ірис Саксонська, — дочка принца Палати представників Тімо. Батьком Тімо та прадідом Ксенії був принц Ернст Генріх, чоловік ерцгерцогині Луїзи Австрійської і Тосканської та син Фрідріха Августа III.
Проте жінка вирішила стати "сучасною принцесою", тому багато років вона вже місцева телезірка. Вона знімалася у реаліті-шоу, ток-шоу, написала біографію "Ксенія: Життя принцеси у XXI столітті".
Аристократка вважає, що її титул — це "благословення", з якого можна отримати максимальну користь.
Тому черговою "витівкою" принцеси стала відверта фотосесія для журналу Playboy. Для обкладинки жінка позувала топлес, на інших фото з'являється як у білизні, так і повністю оголена.
Принцеса не має видатних форм через що піддавалась булінгу. Саме через це Ксенія і наважилася на таку фотосесію, щоб навчити жінок любити себе.
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