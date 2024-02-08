Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Super arrow Немецкая принцесса стала первой в истории аристократкой, которая снялась для Playboy arrow

Немецкая принцесса стала первой в истории аристократкой, которая снялась для Playboy

8 февраля 2024 19:11
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Немецкая принцесса стала первой в истории аристократкой, которая снялась для Playboy
Принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Фото: instagram.com/princess_xenia_of_saxony
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

37-летняя принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис стала первой в истории представительницей аристократии, которая позировала для Playboy. Своими фотографиями она хотела показать, что каждая женщина прекрасна такой, какой она есть.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Немецкая принцесса обнажилась для глянца

Ксения Флоренс является праправнучкой последнего короля Саксонии Фридриха Августа III. Ее мать, Ирис Саксонская, — дочь принца Палаты представителей Тимо. Отцом Тимо и прадедом Ксении был принц Эрнст Генрих, муж эрцгерцогини Луизы Австрийской и Тосканской и сын Фридриха Августа III.

 

Однако женщина решила стать "современной принцессой", поэтому многие годы она уже местная телезвезда. Она снималась в реалити-шоу, ток-шоу, написала биографию "Ксения: Жизнь принцессы в XXI веке".

Аристократка считает, что ее титул — это "благословение", из которого можно извлечь максимальную пользу.

Поэтому очередной "проделкой" принцессы стала откровенная фотосессия для журнала Playboy. Для обложки женщина позировала топлесс, на других фото появляется как в белье, так и полностью обнаженная.

Принцесса не имеет выдающихся форм, из-за чего подвергалась буллингу. Именно поэтому Ксения и решилась на такую фотосессию, чтобы научить женщин любить себя.

Напомним, дочь королевы Елизаветы II появилась в мамином пальто.

Также мы писали, что в сети показали, как выглядела бы принцесса Диана сегодня.

Playboy
королевская семья
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме