Немецкая принцесса стала первой в истории аристократкой, которая снялась для Playboy

Принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис. Фото: instagram.com/princess_xenia_of_saxony

37-летняя принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис стала первой в истории представительницей аристократии, которая позировала для Playboy. Своими фотографиями она хотела показать, что каждая женщина прекрасна такой, какой она есть.

Об этом пишет Page Six.

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Ксения Флоренс является праправнучкой последнего короля Саксонии Фридриха Августа III. Ее мать, Ирис Саксонская, — дочь принца Палаты представителей Тимо. Отцом Тимо и прадедом Ксении был принц Эрнст Генрих, муж эрцгерцогини Луизы Австрийской и Тосканской и сын Фридриха Августа III.

Однако женщина решила стать "современной принцессой", поэтому многие годы она уже местная телезвезда. Она снималась в реалити-шоу, ток-шоу, написала биографию "Ксения: Жизнь принцессы в XXI веке".

Аристократка считает, что ее титул — это "благословение", из которого можно извлечь максимальную пользу.

Поэтому очередной "проделкой" принцессы стала откровенная фотосессия для журнала Playboy. Для обложки женщина позировала топлесс, на других фото появляется как в белье, так и полностью обнаженная.

Принцесса не имеет выдающихся форм, из-за чего подвергалась буллингу. Именно поэтому Ксения и решилась на такую фотосессию, чтобы научить женщин любить себя.

Напомним, дочь королевы Елизаветы II появилась в мамином пальто.

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