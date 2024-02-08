Немецкая принцесса стала первой в истории аристократкой, которая снялась для Playboy
37-летняя принцесса Саксонская Ксения Флоренс Габриэла Софи Ирис стала первой в истории представительницей аристократии, которая позировала для Playboy. Своими фотографиями она хотела показать, что каждая женщина прекрасна такой, какой она есть.
Об этом пишет Page Six.
Немецкая принцесса обнажилась для глянца
Ксения Флоренс является праправнучкой последнего короля Саксонии Фридриха Августа III. Ее мать, Ирис Саксонская, — дочь принца Палаты представителей Тимо. Отцом Тимо и прадедом Ксении был принц Эрнст Генрих, муж эрцгерцогини Луизы Австрийской и Тосканской и сын Фридриха Августа III.
Однако женщина решила стать "современной принцессой", поэтому многие годы она уже местная телезвезда. Она снималась в реалити-шоу, ток-шоу, написала биографию "Ксения: Жизнь принцессы в XXI веке".
Аристократка считает, что ее титул — это "благословение", из которого можно извлечь максимальную пользу.
Поэтому очередной "проделкой" принцессы стала откровенная фотосессия для журнала Playboy. Для обложки женщина позировала топлесс, на других фото появляется как в белье, так и полностью обнаженная.
Принцесса не имеет выдающихся форм, из-за чего подвергалась буллингу. Именно поэтому Ксения и решилась на такую фотосессию, чтобы научить женщин любить себя.
Напомним, дочь королевы Елизаветы II появилась в мамином пальто.
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