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Донька королеви Єлизавети ІІ зʼявилася у маминому пальті

7 лютого 2024 15:03
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Донька королеви Єлизавети ІІ зʼявилася у маминому пальті
Принцеса Анна. Фото: instagram.com/royalfashionpolice
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

73-річна британська принцеса, дочка королеви Єлизавети ІІ Анна, яка відома своїм скромним способом життя, зявилася на публіці у пальті своєї мами. 

Фото опублікували на Instagram-сторінці Royal Fashion Police.

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Королівська мода — доношувати речі родичів

Британська принцеса Анна, яка зараз часто з'являється на публіці у звязку з хворобою свого брата — короля Чарльза — днями одягнула пальто своєї мами королеви Єлизавети ІІ. 

 

Для виходу жінка обрала яскраво-фіолетову сукню, високі чоботи з бахромою і фіолетове пальто королеви у клітинку. Образ доповнила хустинкою у тон. 

 

Принцеса Анна у пальті мами. Фото:
instagram.com/royalfashionpolice
Королева Єлизавета ІІ у пальті. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

"Доношувати" речі за родичами — не новина у королівській родині. Раніше 5-річний принц Луї одягав речі старшого брата Джорджа і навіть тата Вільяма. А маму Кейт Міддлтон, Керол колись бачили в доньчиній сукні.

Як відомо, принцеса Анна свідомо відмовилася, щоб її діти носили титули. Також вона літає комерційними рейсами та особисто носить свій багаж.

Нагадаємо, принц Гаррі прилетів до хворого батька. Також ми писали, що стало відомо, чи приїде Меган Маркл провідати хворого короля Чарльза. 

королева Єлизавета
король Чарльз ІІІ
королівська родина
стиль

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