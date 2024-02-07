Донька королеви Єлизавети ІІ зʼявилася у маминому пальті

Принцеса Анна. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

73-річна британська принцеса, дочка королеви Єлизавети ІІ Анна, яка відома своїм скромним способом життя, зявилася на публіці у пальті своєї мами.

Фото опублікували на Instagram-сторінці Royal Fashion Police.

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Британська принцеса Анна, яка зараз часто з'являється на публіці у звязку з хворобою свого брата — короля Чарльза — днями одягнула пальто своєї мами королеви Єлизавети ІІ.

Для виходу жінка обрала яскраво-фіолетову сукню, високі чоботи з бахромою і фіолетове пальто королеви у клітинку. Образ доповнила хустинкою у тон.

Принцеса Анна у пальті мами. Фото:

instagram.com/royalfashionpolice

Королева Єлизавета ІІ у пальті. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

"Доношувати" речі за родичами — не новина у королівській родині. Раніше 5-річний принц Луї одягав речі старшого брата Джорджа і навіть тата Вільяма. А маму Кейт Міддлтон, Керол колись бачили в доньчиній сукні.

Як відомо, принцеса Анна свідомо відмовилася, щоб її діти носили титули. Також вона літає комерційними рейсами та особисто носить свій багаж.

Нагадаємо, принц Гаррі прилетів до хворого батька. Також ми писали, що стало відомо, чи приїде Меган Маркл провідати хворого короля Чарльза.