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Дочь королевы Елизаветы II появилась в мамином пальто

7 февраля 2024 15:03
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Дочь королевы Елизаветы II появилась в мамином пальто
Принцесса Анна. Фото: instagram.com/royalfashionpolice
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

73-летняя британская принцесса, дочь королевы Елизаветы II Анна, известная своим скромным образом жизни, появилась на публике в пальто своей мамы.

Фото было опубликовано на Instagram-странице Royal Fashion Police.

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Британская принцесса Анна, которая часто появляется на публике в связи с болезнью своего брата — короля Чарльза — на днях надела пальто своей мамы королевы Елизаветы II.

 

Для выхода женщина выбрала ярко-фиолетовое платье, высокие сапоги с бахромой и фиолетовое пальто королевы в клетку. Образ дополнила платком в тон.

 

Принцесса Анна в маме пальто. Фото:
instagram.com/royalfashionpolice
Королева Елизавета II в пальто. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

"Донашивать" вещи за родственниками — не новость в королевской семье. Ранее 5-летний принц Луи надевал вещи старшего брата Джорджа и даже папы Уильяма. А маму Кейт Миддлтон, Кэрол, когда-то видели в платье дочери.

Как известно, принцесса Анна намеренно отказалась, чтобы ее дети носили титулы. Также она летает коммерческими рейсами и лично носит свой багаж.

Напомним, принц Гарри прилетел к больному отцу. Также мы писали, что стало известно, приедет ли Меган Маркл навестить больного короля Чарльза.

королева Елизавета
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королевская семья
стиль

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