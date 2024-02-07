Дочь королевы Елизаветы II появилась в мамином пальто

Принцесса Анна. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

73-летняя британская принцесса, дочь королевы Елизаветы II Анна, известная своим скромным образом жизни, появилась на публике в пальто своей мамы.

Фото было опубликовано на Instagram-странице Royal Fashion Police.

Читайте также:

Королевский тренд – донашивать вещи родственников

Британская принцесса Анна, которая часто появляется на публике в связи с болезнью своего брата — короля Чарльза — на днях надела пальто своей мамы королевы Елизаветы II.

Для выхода женщина выбрала ярко-фиолетовое платье, высокие сапоги с бахромой и фиолетовое пальто королевы в клетку. Образ дополнила платком в тон.

Принцесса Анна в маме пальто. Фото:

instagram.com/royalfashionpolice

Королева Елизавета II в пальто. Фото: instagram.com/royalfashionpolice

"Донашивать" вещи за родственниками — не новость в королевской семье. Ранее 5-летний принц Луи надевал вещи старшего брата Джорджа и даже папы Уильяма. А маму Кейт Миддлтон, Кэрол, когда-то видели в платье дочери.

Как известно, принцесса Анна намеренно отказалась, чтобы ее дети носили титулы. Также она летает коммерческими рейсами и лично носит свой багаж.

Напомним, принц Гарри прилетел к больному отцу. Также мы писали, что стало известно, приедет ли Меган Маркл навестить больного короля Чарльза.