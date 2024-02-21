Розлючена Сумська прокоментувала дії польських мітингувальників з українським зерном

Українська акторка Ольга Сумська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома акторка, заслужена і народна артистка України Ольга Сумська відреагувала на те, що зараз відбувається в Польщі. Зокрема, одна з найвідоміших зірок українського телебачення прокоментувала те, що зараз поляки роблять із зерном її країни на кордоні.

Відповідну публікацію Ольга Сумська оприлюднила у своєму офіційному профілі в соцмережі Instagram.

Ольга Сумська про події в Польщі

Українська акторка поділилася кадрами, на яких можна побачити жорстокість польських протестувальників. Вони перекрили залізницю на кордоні Польщі та України, відкрили вагон і почали висипати все зерно з цього поїзду, про що вони попереджали не так давно.

"Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". Вони розсипали українське зерно з вантажного вагону‼️‼️‼️ Раніше польські фермери анонсували, що 20 лютого вони мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв’язку та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів‼️‼️‼️" — емоційно відреагувала на події в Польщі Ольга Сумська.

Ольга Сумська про ситуацію з українським зерном у Польщі. Фото: скриншот з Instagram

До того ж, відома акторка зазначила, що це зерно українські хлібороби збирали на полях, які ще заміновані російськими військами. Сумська додала, що все це наші фермери робили під нещадними обстрілами з боку Росії.

"Зерно, яке наші хлібороби збирали під обстрілами на замінованих полях! Ганьба‼️ Хто зупинить цей жах? Хто домовлятиметься⁉️⁉️⁉️" — також незадоволено додала українська акторка.

Акторка Ольга Сумська за лаштунками своєї вистави. Фото: Instagram Ольги Сумської

Ольга Сумська про українську владу

Не так давно відома акторка прокоментувала виділення неймовірної суми грошей на ремонт їдальні в Кончі-Заспі для спортсменів. Сумська незадоволено висловилася на цю тему і нагадала, як російські війська знищують у цей час домівки українців.

"А хіба це не може почекати? Я перепрошую… А наші спортсмени не можуть обідати поки що в старій їдальні? Поки ми збираємо хлопцям на все необхідне для фронту???⁉️ Це в той час, коли на Херсонщині та в розбомблених містах люди втратили ВСЕ ‼️‼️‼️", — написала українська акторка.

Ольга Сумська про реконструкцію їдальні в Кончі-Заспі. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведучий Слава Дьомін розповів, що акторку Ольгу Сумську бив колишній чоловік.

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