Разъяренная Сумская прокомментировала действия польских митингующих с украинским зерном

Украинская актриса Ольга Сумская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная актриса, заслуженная и народная артистка Украины Ольга Сумская отреагировала на то, что сейчас происходит в Польше. В частности одна из самых известных звезд украинского телевидения прокомментировала то, что сейчас поляки делают с зерном ее страны на границе.

Соответствующую публикацию Ольга Сумская обнародовала в своем официальном профиле в соцсети Instagram.

Ольга Сумская о событиях в Польше

Украинская актриса поделилась кадрами, на которых можно увидеть жестокость польских протестующих. Они перекрыли железную дорогу на границе Польши и Украины, открыли вагон и начали высыпать все зерно из этого поезда, о чем они предупреждали не так давно.

"Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". Они рассыпали украинское зерно из грузового вагона!!!!! Раньше польские фермеры анонсировали, что 20 февраля они намерены заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной и узлы и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам‼️‼️‼️" — эмоционально отреагировала на события в Польше Ольга Сумская.

Ольга Сумская о ситуации с украинским зерном в Польше. Фото: скриншот из Instagram

К тому же, известная актриса отметила, что это зерно украинские земледельцы собирали на полях, которые еще заминированы российскими войсками. Сумская добавила, что все это наши фермеры делали под беспощадными обстрелами со стороны России.

"Зерно, которое наши земледельцы собирали под обстрелами на заминированных полях! Позор… Кто остановит этот ужас? Кто будет договариваться⁉️⁉️⁉️" — также недовольно добавила украинская актриса.

Актриса Ольга Сумская за кулисами своего спектакля. Фото: Instagram Ольги Сумской

Ольга Сумская про украинскую власть

Недавно известная актриса прокомментировала выделение невероятной суммы денег на ремонт столовой в Конче-Заспе для спортсменов. Сумская недовольно высказалась на эту тему и напомнила, как российские войска уничтожают в это время дома украинцев.

"А разве это не может подождать? Я извиняюсь… А наши спортсмены не могут обедать пока в старой столовой? Пока мы собираем ребятам на все необходимое для фронта???⁉️ Это в то время, когда в Херсонской области и в разбомбленных городах люди потеряли ВСЕ‼️‼️‼️", — написала украинская актриса.

Ольга Сумская о реконструкции столовой в Конче-Заспе. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что ведущий Слава Демин рассказал, что актрису Ольгу Сумскую избивал бывший муж.

Раньше мы рассказывали о том, что актриса Ольга Сумская поделилась теплыми снимками у домашнего архива.

Также мы сообщали, что украинская актриса Ольга Сумская показала фото школьных лет.