Оля Полякова у перуці та з вусами презентувала нову пісню "Щоб не плакати — я сміюсь!"

Співачка Оля Полякова. Фото: стоп-кадр кліпу "Щоб не плакати — я сміюсь!"

Українська співачка Оля Полякова випустила комедійний трек "Щоб не плакати — я сміюсь!" Зірка знялась у кліпі у незвичайному для неї амплуа.

Музичне відео з'явилось на YouTube.

Оля Полякова перевтілилась у різних жінок в кліпі

Українська поп-співачка Оля Полякова випустила нову пісню "Щоб не плакати — я сміюсь!". Артистка приміряла на собі 6 типів жінок, які по-різному проживають життя.

"У відео роботі я приміряла не тільки новий колір волосся, а одразу шість неочікуваних образів: від вразливої та беззахисної артистки до чемпіонки рингу, яка щодня тренується рятувати себе", — розповіла співачка.

Головнии акцентом в кліпі є образ Фредді Мерк’юрі з кліпів на легендарні пісні "І want to break free" та "Show must go on".

Режисеркою музичного відео була фешн-фотографка і подруга зірки Соня Плакидюк. Вона хотіла розповісти історію жінки в артистичній професії, яка навіть у моменти розпачу залишається вірною принципу — "show must go on".

Оля Полякова іронично розповіла історію жінки, якій важко переживати драми, проте вона приховує це, щоб рухатися далі по своєму життєвому шляху.

