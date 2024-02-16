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Оля Полякова у перуці та з вусами презентувала нову пісню "Щоб не плакати — я сміюсь!"

16 лютого 2024 11:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Оля Полякова у перуці та з вусами презентувала нову пісню "Щоб не плакати — я сміюсь!"
Співачка Оля Полякова. Фото: стоп-кадр кліпу "Щоб не плакати — я сміюсь!"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Оля Полякова випустила комедійний трек  "Щоб не плакати — я сміюсь!" Зірка знялась у кліпі у незвичайному для неї амплуа.

Музичне відео з'явилось на YouTube.

Оля Полякова перевтілилась у різних жінок в кліпі

Українська поп-співачка Оля Полякова випустила нову пісню "Щоб не плакати — я сміюсь!". Артистка приміряла на собі 6 типів жінок, які по-різному проживають життя. 

"У відео роботі я приміряла не тільки новий колір волосся, а одразу шість неочікуваних образів: від вразливої та беззахисної артистки до чемпіонки рингу, яка щодня тренується рятувати себе", — розповіла співачка.

Головнии акцентом в кліпі є образ Фредді Мерк’юрі з кліпів на легендарні пісні "І want to break free" та "Show must go on". 

Співачка Оля Полякова. Фото: стоп-кадр кліпу "Щоб не плакати — я сміюсь!"
Співачка Оля Полякова. Фото: стоп-кадр кліпу "Щоб не плакати — я сміюсь!"

Режисеркою музичного відео була фешн-фотографка і подруга зірки Соня Плакидюк. Вона хотіла розповісти історію жінки в артистичній професії, яка навіть у моменти розпачу залишається вірною принципу — "show must go on".

Оля Полякова іронично розповіла історію жінки, якій важко переживати драми, проте вона приховує це, щоб рухатися далі по своєму життєвому шляху.

Раніше Оля Полякова розповіла про свого 76-річного масажиста.

Також зірка виконала бажання онкохворої дівчинки.

Оля Полякова
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