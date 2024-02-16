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Оля Полякова в парике и с усами презентовала новую песню "Щоб не плакати — я сміюсь!"

16 февраля 2024 11:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Оля Полякова в парике и с усами презентовала новую песню "Щоб не плакати — я сміюсь!"
Певица Оля Полякова. Фото: стоп-кадр клипа "Щоб не плакати — я сміюсь!"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Оля Полякова выпустила комедийный трек "Щоб не плакати — я сміюсь!" Звезда снялась в клипе в необычном для нее амплуа. 

Музыкальное видео появилось на YouTube.

Оля Полякова превратилась в разных женщин в клипе

Украинская поп-певица Оля Полякова выпустила новую песню "Щоб не плакати — я сміюсь!". Артистка примерила на себе 6 типов женщин, по-разному проживающих в жизни.

"В видеоработе я примеряла не только новый цвет волос, а сразу шесть неожиданных образов: от уязвимой и беззащитной артистки до чемпионки ринга, которая каждый день тренируется спасать себя", — рассказала певица.

Главным акцентом в клипе является образ Фредди Меркьюри из клипов на легендарные песни "I want to break free" и "Show must go on".

Певица Оля Полякова. Фото: стоп-кадр клипа "Чтобы не плакать - я смеюсь!"
Певица Оля Полякова. Фото: стоп-кадр клипа "Щоб не плакати — я сміюсь!"

Режиссером музыкального видео была фэшн-фотографка и подруга звезды Соня Плакидюк. Она хотела рассказать историю женщины в артистической профессии, которая даже в моменты отчаяния остается верной принципу "show must go on".

Оля Полякова иронически рассказала историю женщины, которой тяжело переживать драмы, однако она скрывает это, чтобы двигаться дальше по своему жизненному пути.

Ранее Оля Полякова рассказала о своем 76-летнем массажисте.

Также звезда исполнила желание онкобольной девочки.

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