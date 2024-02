Оля Полякова в парике и с усами презентовала новую песню "Щоб не плакати — я сміюсь!"

Певица Оля Полякова. Фото: стоп-кадр клипа "Щоб не плакати — я сміюсь!"

Украинская певица Оля Полякова выпустила комедийный трек "Щоб не плакати — я сміюсь!" Звезда снялась в клипе в необычном для нее амплуа.

Музыкальное видео появилось на YouTube.

Оля Полякова превратилась в разных женщин в клипе

Украинская поп-певица Оля Полякова выпустила новую песню "Щоб не плакати — я сміюсь!". Артистка примерила на себе 6 типов женщин, по-разному проживающих в жизни.

"В видеоработе я примеряла не только новый цвет волос, а сразу шесть неожиданных образов: от уязвимой и беззащитной артистки до чемпионки ринга, которая каждый день тренируется спасать себя", — рассказала певица.

Главным акцентом в клипе является образ Фредди Меркьюри из клипов на легендарные песни "I want to break free" и "Show must go on".

Режиссером музыкального видео была фэшн-фотографка и подруга звезды Соня Плакидюк. Она хотела рассказать историю женщины в артистической профессии, которая даже в моменты отчаяния остается верной принципу "show must go on".

Оля Полякова иронически рассказала историю женщины, которой тяжело переживать драмы, однако она скрывает это, чтобы двигаться дальше по своему жизненному пути.

