Володимира Остапчука присоромили за дивне зізнання своїй дружині

Ведучий Володимир Остапчук у своєму шоу "Мекнув — питайте". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український телеведучий, актор і стендап-комік Володимир Остапчук поділився новими кадрами зі своєю коханою Катериною Полтавською. Чоловік публічно подякував дружині і зганьбився через те, що він їй сказав на відео.

Відповідними кадрами Володимир Остапчук поділився на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Остапчук зробив відверте зізнання Катерині Полтавській

Український ведучий поділився новим відео, на якому показав себе разом з молодою дружиною Катериною Полтавською. Судячи з локації, Остапчук ходив до якогось закладу зі своєю коханою, адже дійство відбувається за красиво прикрашеним столом.

На кадрах актор робить зізнання Катерині, дякуючи їй за те, якою вона є насправді. При цьому, Остапчук одягнений у класичну білу сорочку і світлі брюки, а Катерина — у відверту сукню ніжного відтінку.

"Дякую, що ти з’явилася, дякую, що ти така чиста, що ти така фея. Я тебе кохаю", — каже на відео Володимир Остапчук, після чого цілує свою молоду дружину.

Володимир Остапчук зі своєю дружиною Катериною Полтавською. Фото: скриншот з Instagram

Українці відреагували на слова Володимира Остапчука

Почувши, що на відео казав український телеведучий, його фоловери не змогли пройти повз. Люди в коментарях почали висміювати те, що на адресу Катерини сказав Володимир Остапчук.

Що означає чиста?))) Покупалась перед відео?

Цікаво, скільком він вже втірав таку ж дічь?

Якось не чисто сказано, вибачте

Чиста, бо ще ніким не зіпсована

Дивний тон, як для закоханого. Буквально відпрацював на камеру, бо знає, що ця "чиста фея" — не перша й далеко не остання

Коментарі зі сторінки Володимира Остапчука. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Володимира Остапчука. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Володимира Остапчука. Фото: скриншот з Instagram

Володимир Остапчук розлучився з Христиною Горняк — що про це відомо

У 2022 році український телеведучий розлучився зі своєю дружиною, співробітницею нотаріусу Христиною Горняк. Як стверджувала сама Христина, Володимир їй зраджував, коли вони були разом. До речі, ексзакохані й досі не можуть поділити спільне майно.

Володимир Остапчук зі своєю колишньою Христиною Горняк. Фото: Instagram Христини Горняк

Проте, після цього ведучий знайшов собі молоду кохану, з якою одружився. З того часу він досить часто ділиться різними фото і відео з Катериною Полтавською.

Ведучий Володимир Остапчук зі своєю коханою Катериною Полтавською. Фото: Instagram Володимира Остапчука

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