Владимира Остапчука пристыдили за странное признание своей жене

Остапчук "сел в лужу" из-за неуместного признания молодой жене
Известный украинский телеведущий, актер и стендап-комик Владимир Остапчук поделился новыми кадрами со своей любимой Екатериной Полтавской. Мужчина публично поблагодарил жену и опозорился за то, что он ей сказал на видео.
Соответствующими кадрами Владимир Остапчук поделился на своей странице в Instagram.
Владимир Остапчук сделал откровенное признание Екатерине Полтавской
Украинский ведущий поделился новым видео, на котором показал себя вместе с молодой женой Екатериной Полтавской. Судя по локации, Остапчук ходил в какое-то заведение со своей любимой, ведь действие происходит за красиво украшенным столом.
На кадрах актер делает признание Екатерине, благодаря ей за то, какая она на самом деле. При этом, Остапчук одет в классическую белую рубашку и светлые брюки, а Екатерина — в откровенное платье нежного оттенка.
"Спасибо, что ты появилась, спасибо, что ты такая чистая, что ты такая фея. Я тебя люблю", — говорит на видео Владимир Остапчук, после чего целует свою молодую жену.
Украинцы отреагировали на слова Владимира Остапчука
Услышав, что на видео говорил украинский телеведущий, его фолловеры не смогли пройти мимо. Люди в комментариях начали высмеивать, что в адрес Екатерины сказал Владимир Остапчук.
- Что значит чистая?))) Покупалась перед видео?
- Интересно, скольким он уже втирал такую же дичь?
- Как-то не чисто сказано, извините
- Чистая, потому что еще никем не испорчена
- Странный тон, как для влюбленного. Буквально отработал на камеру, потому что знает, что эта "чистая фея" — не первая и далеко не последняя
Владимир Остапчук развелся с Кристиной Горняк — что об этом известно
В 2022 году украинский телеведущий развелся со своей женой, сотрудницей нотариуса Кристиной Горняк. Как утверждала сама Кристина, Владимир ей изменял, когда они были вместе. Кстати, экс-возлюбленные до сих пор не могут поделить общее имущество.
Однако, после этого ведущий нашел себе молодую любимую, на которой женился. С тех пор он довольно часто делится разными фото и видео с Екатериной Полтавской.
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