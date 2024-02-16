Владимира Остапчука пристыдили за странное признание своей жене

Ведущий Владимир Остапчук в своем шоу "Мекнув — питайте". Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский телеведущий, актер и стендап-комик Владимир Остапчук поделился новыми кадрами со своей любимой Екатериной Полтавской. Мужчина публично поблагодарил жену и опозорился за то, что он ей сказал на видео.

Соответствующими кадрами Владимир Остапчук поделился на своей странице в Instagram.

Владимир Остапчук сделал откровенное признание Екатерине Полтавской

Украинский ведущий поделился новым видео, на котором показал себя вместе с молодой женой Екатериной Полтавской. Судя по локации, Остапчук ходил в какое-то заведение со своей любимой, ведь действие происходит за красиво украшенным столом.

На кадрах актер делает признание Екатерине, благодаря ей за то, какая она на самом деле. При этом, Остапчук одет в классическую белую рубашку и светлые брюки, а Екатерина — в откровенное платье нежного оттенка.

"Спасибо, что ты появилась, спасибо, что ты такая чистая, что ты такая фея. Я тебя люблю", — говорит на видео Владимир Остапчук, после чего целует свою молодую жену.

Владимир Остапчук со своей женой Екатериной Полтавской. Фото: скриншот из Instagram

Украинцы отреагировали на слова Владимира Остапчука

Услышав, что на видео говорил украинский телеведущий, его фолловеры не смогли пройти мимо. Люди в комментариях начали высмеивать, что в адрес Екатерины сказал Владимир Остапчук.

Что значит чистая?))) Покупалась перед видео?

Интересно, скольким он уже втирал такую же дичь?

Как-то не чисто сказано, извините

Чистая, потому что еще никем не испорчена

Странный тон, как для влюбленного. Буквально отработал на камеру, потому что знает, что эта "чистая фея" — не первая и далеко не последняя

Комментарии со страницы Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Владимира Остапчука. Фото: скриншот из Instagram

Владимир Остапчук развелся с Кристиной Горняк — что об этом известно

В 2022 году украинский телеведущий развелся со своей женой, сотрудницей нотариуса Кристиной Горняк. Как утверждала сама Кристина, Владимир ей изменял, когда они были вместе. Кстати, экс-возлюбленные до сих пор не могут поделить общее имущество.

Владимир Остапчук со своей бывшей Кристиной Горняком. Фото: Instagram Кристины Горняк

Однако, после этого ведущий нашел себе молодую любимую, на которой женился. С тех пор он довольно часто делится разными фото и видео с Екатериной Полтавской.

Ведущий Владимир Остапчук со своей любимой Екатериной Полтавской. Фото: Instagram Владимира Остапчука

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