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Підписники Аліни Шаманської звинуватили Трінчер у крадіжці подкасту

11 лютого 2024 16:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Підписники Аліни Шаманської звинуватили Трінчер у крадіжці подкасту
Блогерка Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Блогерка Аліна Шаманська підозрює співачку Анну Трінчер у плагіаті. Вона вважає, що в неї "поцупили" дизайн та напрям подкасту.

Про це блогерка розповіла в instagram.

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Нещодавно співачка Анна Трінчер анонсувала вихід свого нового шоу на YouTube — відвертого подкасту. Також вона показала кадри першого випуску. Трінчер у студії буде обговорювати проблеми підписників з психологом.

Блогерка Аліна Шаманська, яка також веде подкаст "Розлючена" публічно висловилась щодо нового проєкту співачки. Дівчина уточнила, що не хотіла коментувати ситуацію, але її підписники наполягали.

"Найменше в такий важкий для країни період хочеться влаштовувати срачі та розборки..." — написала блогерка.

Сторіз Аліни Шаманської. Фото: instagram.com/shamankaa/
Сторіз Аліни Шаманської. Фото: instagram.com/shamankaa/

Прихильники Шаманської вважають, що Трінчер сплагіатила дизайн студії, напрям розмови та навіть кольористику.

Сама ж блогерка не хотіла коментувати ситуацію, але у підсумку іронічно привітала Трінчер з відкриттям шоу:

"Я вітаю Аню та її креативну команду з запуском свого подкасту", — написала Шаманська.

Сторіз Аліни Шаманської. Фото: instagram.com/shamankaa/
Сторіз Аліни Шаманської. Фото: instagram.com/shamankaa/
Сторіз Аліни Шаманської. Фото: instagram.com/shamankaa/
Сторіз Аліни Шаманської. Фото: instagram.com/shamankaa/

Раніше Аліна Шаманська підтримала скандальну художницю, яка збиралась вийти заміж за корупціонера.

Також Трінчер розповіла, як ганебно ведуть себе українці закордоном і що з ними не так. Раніше співачка офіційно покинула свого відомого чоловіка.

скандал
блогери
шоу
Анна Трінчер
плагіат

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