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Подписчики Алины Шаманской обвинили Тринчер в краже ее подкаста

11 февраля 2024 16:10
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Подписчики Алины Шаманской обвинили Тринчер в краже ее подкаста
Блоггерша Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Блогер Алина Шаманская подозревает певицу Анну Тринчер в плагиате. Она считает, что у нее "украли" дизайн и направление подкаста.

Об этом она рассказала в instagram.

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Недавно певица Анна Тринчер анонсировала выход своего нового шоу на YouTube — откровенного подкаста. Она также показала кадры первого выпуска. Тринчер в студии будет обсуждать проблемы подписчиков с психологом.

Блогер Алина Шаманская, которая также ведет подкаст "Розлючена" публично высказалась о новом проекте певицы. Девушка уточнила, что не хотела комментировать ситуацию, но ее подписчики настаивали.

"Меньше всего в такой трудный для страны период хочется устраивать срачи и разборки..." — написала блогер.

Сторез Алины Шаманской. Фото: instagram.com/shamankaa/
Сториз Алины Шаманской. Фото: instagram.com/shamankaa/

Поклонники Шаманской считают, что Тринчер сплагиатила дизайн студии, направление разговора и даже цветокорекцию.

Сама же блогер не хотела комментировать ситуацию, но в итоге иронически поздравила Тринчер с открытием шоу:

"Я поздравляю Аню и ее креативную команду с запуском своего подкаста", — написала Шаманская.

Сторез Алины Шаманской. Фото: instagram.com/shamankaa/
Сториз Алины Шаманской. Фото: instagram.com/shamankaa/
Сторез Алины Шаманской. Фото: instagram.com/shamankaa/
Сториз Алины Шаманской. Фото: instagram.com/shamankaa/

Ранее Алина Шаманская поддержала скандальную художницу, которая собиралась выйти замуж за коррупционера.

Также Тринчер рассказала, как позорно ведут себя украинцы за границей и что с ними не так. Ранее певица официально покинула своего известного мужчину.

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Анна Тринчер
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