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Поляки переспівали пісню, яка представлятиме Україну на Євробаченні

13 лютого 2024 11:39
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Поляки переспівали пісню, яка представлятиме Україну на Євробаченні
Польський дует Lunaria. Фото: instagram.com/lunariapolska
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Польський дует Lunaria записав кавер на пісню Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona представлятимуть Україну на 68-му пісенному конкурсі Євробачення-2024. Виконавці переклали композицію польською і виконали під живий акомпонемент. Прихильники залишилися у захваті. 

Кавер опублікували на YouTube

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Спочатку польський гурт Lunaria зробили лише демо-версію перекладеної з української на польську пісні Teresa & Maria, проте аудиторії настільки сподобалося, що вони записали повноцінний кавер.

"Прекрасна мелодія. Пісня Євробачення Jerry Heil та alyona alyona... Тримаємо кулаки за дівчат! Бажаємо їм найкращого виступу на Євробаченні 2024", — написали під відео польські артисти.

 

Тисячі слухачів, серед яких чимало українців, залишилися в захваті від роботи польського дуету.

Відреагувала на кавер навіть Jerry Heil. Як видно з її коментаря, вона була шокована почути власну пісню в такій інтерпретації.

"WHATTTTTTTT", — залишила коментар під відео Jerry Heil. Судячи з доданих емодзі-сердечок — робота хлопців їй прийшлася до душі. 

 

Тим часом інші користувачі мережі також діляться своїми враженнями. Українці дякують музикантам за підтримку та нове звучання хіта, а дехто навіть називає кавер кращим за оригінал. Не всі погоджуються з останнім твердженням, проте вокал і душевність пісні від Lunaria також оцінюють найвищими показниками.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення. 

Також ми писали, що Alyona Alyona пояснила, чому була в чорному на Нацвідборі Євробачення. 

Євробачення
Польща
Alyona Alyona
Jerry Heil
українські зірки
Євробачення-2024

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