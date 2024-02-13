Поляки переспівали пісню, яка представлятиме Україну на Євробаченні

Польський дует Lunaria. Фото: instagram.com/lunariapolska

Польський дует Lunaria записав кавер на пісню Teresa & Maria, з якою Jerry Heil та alyona alyona представлятимуть Україну на 68-му пісенному конкурсі Євробачення-2024. Виконавці переклали композицію польською і виконали під живий акомпонемент. Прихильники залишилися у захваті.

Кавер опублікували на YouTube.

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Спочатку польський гурт Lunaria зробили лише демо-версію перекладеної з української на польську пісні Teresa & Maria, проте аудиторії настільки сподобалося, що вони записали повноцінний кавер.

"Прекрасна мелодія. Пісня Євробачення Jerry Heil та alyona alyona... Тримаємо кулаки за дівчат! Бажаємо їм найкращого виступу на Євробаченні 2024", — написали під відео польські артисти.

Тисячі слухачів, серед яких чимало українців, залишилися в захваті від роботи польського дуету.

Відреагувала на кавер навіть Jerry Heil. Як видно з її коментаря, вона була шокована почути власну пісню в такій інтерпретації.

"WHATTTTTTTT", — залишила коментар під відео Jerry Heil. Судячи з доданих емодзі-сердечок — робота хлопців їй прийшлася до душі.

Тим часом інші користувачі мережі також діляться своїми враженнями. Українці дякують музикантам за підтримку та нове звучання хіта, а дехто навіть називає кавер кращим за оригінал. Не всі погоджуються з останнім твердженням, проте вокал і душевність пісні від Lunaria також оцінюють найвищими показниками.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil розповіла, для чого насправді їде на Євробачення.

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