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Alyona Alyona пояснила, чому була в чорному на Нацвідборі Євробачення

11 лютого 2024 17:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Alyona Alyona пояснила, чому була в чорному на Нацвідборі Євробачення
Образ Alyona Alyona на Нацвідборі. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Реперка Alyona Alyona, яка разом з Jerry Heil перемогла на Нацвідборі, пояснила, чому була на шоу в чорному костюмі. Вона бачить в цьому кольорі особливий сенс.

Про це артистка зізналась в instagram.

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Alyona Alyona носить чорний колір, бо любить його

Українські артистки Alyona Alyona і Jerry Heil разом перемогли на Нацвідборі Євробачення з піснею "Teresa & Maria". На шоу вони були в чорних костюмах. Чимало єврофанів писали виконавицям, що вони вийшли на сцену в траурному образі.

"Багато хто з вас писав фідбек стосовно мого аутфіту на Нацвідборі про те, що ви б хотіли бачити мене якравішою і прибрали б чорний колір. Але я люблю його. В моєму гардеробі дуже багато чорних речей. Я люблю чорні худі, курточки, а також чорне взуття. Це частина мого стилю. Для мене чорний колір — це також можливість виразити свої емоції та почуття. Він в цілому багато чого символізує і ці речі не обов‘язково негативні", — пояснила реперка свій вибір.

На даний момент ще не відомо в яких образах артистки представлять Україну на Євробаченні-2024. 

Підписники вважають, що краще замінити чорний колір на інший

Прихильники Alyona Alyona також розділяють з нею любов до чорного кольору, проте вважають, що для цієї пісні краще підійде якийсь інший.

"Вийдіть краще в синьому, а Яна в жовтому. Це буде зайвий натяк про нашу країну".

"Я люблю чорний. Бо це колір впевненої в собі людини. Якщо ти яскравий та світлий зсередини, чорний одяг балансує цю енергетику. Тим більше, коли тобі не потрібно додаткового самовираження. В цій пісні — чорний якраз виконує роль балансу. А щодо коментарів про зміну бекстейджу, щоб ви не губились у тіні та темряві — підтримую".

"Чорний — то любов! Але не для цієї пісні, хочеться вас побачити новою та іншою, ніж ми звикли, можливо з розпущеним волоссям та в чомусь яскравому".

Коментарі під дописом Alyona Alyona.
Коментарі під дописом Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Раніше Alyona Alyona жорстко відповіла українському співаку, який звинуватив її у нечесній перемозі.

Також Андрій Данилко зізнався, який бал поставив переможцям Нацвідбору. Нагадаємо, що букмекери сказали чи є України шанс на перемогу.

Євробачення
Alyona Alyona
Україна
одяг
Jerry Heil
пісня
конкурс
Євробачення-2024

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