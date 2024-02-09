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Букмекери збільшили шанси України на Євробаченні

9 лютого 2024 15:28
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Букмекери збільшили шанси України на Євробаченні
Jerry Heil і Alyona Alyona у фіналі Нацвідбору Євробачення. Фото: скриншот з YouTube
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Букмекери вже не вперше прогнозують Україні перемогу на Євробаченні-2024. Цього разу відсоток їхньої віри став ще більшим.

Про це повідомили на сайті букмекерів.

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Букмекери вважають, що Україна переможе на Євробаченні-2024

Станом на сьогодні, 9 лютого, букмекери дають 19%, що Україна переможе на пісенному конкурсі Євробачення-2024. Це найкращий результат серед усіх інших країн. 

Віра в успішний виступ Jerry Heil та alyona alyona зросла, адже 5 лютого букмекери ставили 16%.

До п'ятірки лідерів разом з Україною увійшли — Велика Британія, Італія, Ісландія і Ізраїль. Поки що не всі країни вибрали своїх представників на конкурс, нацвідбори тривають.

Прогнози на перемогу в Євробаченні-2024. Фото: eurovisionworld.com
Прогнози на перемогу в Євробаченні-2024. Фото: eurovisionworld.com

Раніше повідомили, що від Ізраїлю на Євробачення поїде співачка, яка жила в Росії.

Також Іспанію на конкурсі представить трек, у якому принижують жінок.

Євробачення
Jerry Heil
букмекери
alyona alyona
пісня
конкурс
Євробачення-2024

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