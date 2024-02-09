Букмекеры увеличили шансы Украины на Евровидении

Jerry Heil и Alyona Alyona в финале Нацотбора Евровидения. Фото: скриншот с YouTube

Букмекеры уже не в первый раз прогнозируют Украине победу на Евровидении-2024. На этот раз процент их веры стал еще больше.

Об этом сообщили на сайте букмекеров.

Читайте также:

Букмекеры считают, что Украина победит на Евровидении-2024

На сегодня, 9 февраля, букмекеры дают 19%, что Украина победит на песенном конкурсе Евровидения-2024. Это самый лучший результат среди всех других стран.

Вера в успешное выступление Jerry Heil и alyona alyona выросла, ведь 5 февраля букмекеры ставили 16%.

В пятерку лидеров вместе с Украиной вошли Великобритания, Италия, Исландия и Израиль. Пока не все страны выбрали своих представителей на конкурс, нацотборы продолжаются.

Прогнозы на победу в Евровидении-2024 Фото: eurovisionworld.com

Ранее сообщили, что от Израиля на Евровидение поедет певица, жившая в России.

Также Испанию на конкурсе представит трек, в котором унижают женщин.