Букмекери оновили прогноз на Євробачення — які шанси в України
Букмекери продовжують прогнозувати, хто переможе на Євробаченні-2024. Якщо вірити у їхні підрахунки, то Україна має всі шанси на перемогу.
Прогноз опублікували на eurovisionworld.com.
Букмекери вважають, що Jerry Heil та alyona alyona переможуть на Євробаченні-2024
Світові букмекери оновили свій прогноз. Вони вважають, що Україна на сьогодні має 16% шансів перемогти на Євробаченні-2024.
Нині Jerry Heil та alyona alyona займають перше місце, друге місце посіла Велика Британія з 9%. Вони вже також обрали свого представника — Olly Alexander.
Італія, Ісландія та Ізраїль потрапили в топ-5, проте вони поки що не обрали своїх представників. Імовірно букмекери зможуть сказати більш точний прогноз лише після затвердження всіх представників Євробачення-2024.
8 січня букмекери також анонсували свої прогнози, тоді Україна займала теж саме перше місце, але з 8% на виграш.
Нагадаємо, що Jerry Heil та alyona alyona виграли Нацвідбір.
Також MÉLOVIN заявив про підкуп організаторів Євробачення.
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