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Букмекери оновили прогноз на Євробачення — які шанси в України

5 лютого 2024 11:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Букмекери оновили прогноз на Євробачення — які шанси в України
Jerry Heil та alyona alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Букмекери продовжують прогнозувати, хто переможе на Євробаченні-2024. Якщо вірити у їхні підрахунки, то Україна має всі шанси на перемогу.

Прогноз опублікували на eurovisionworld.com.

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Букмекери вважають, що Jerry Heil та alyona alyona переможуть на Євробаченні-2024

Світові букмекери оновили свій прогноз. Вони вважають, що Україна на сьогодні має 16% шансів перемогти на Євробаченні-2024.

Прогнози букмекерів. Фото: eurovisionworld.com
Прогнози букмекерів. Фото: eurovisionworld.com

Нині Jerry Heil та alyona alyona займають перше місце, друге місце посіла Велика Британія з 9%. Вони вже також обрали свого представника — Olly Alexander.

Італія, Ісландія та Ізраїль потрапили в топ-5, проте вони поки що не обрали своїх представників. Імовірно букмекери зможуть сказати більш точний прогноз лише після затвердження всіх представників Євробачення-2024.

8 січня букмекери також анонсували свої прогнози, тоді Україна займала теж саме перше місце, але з 8% на виграш.

Нагадаємо, що Jerry Heil та alyona alyona виграли Нацвідбір.

Також MÉLOVIN заявив про підкуп організаторів Євробачення. 

Раніше Тіна Кароль розповіла, чому вийшла на сцену Нацвідбору без макіяжу.

Євробачення
Alyona Alyona
Jerry Heil
співак
букмекери
Велика Британія
пісня

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