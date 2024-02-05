Букмекеры обновили прогноз на Евровидение — какие шансы у Украины
Букмекеры продолжают прогнозировать, кто победит на Евровидении-2024. Если верить в их подсчеты, то у Украины есть все шансы на победу.
Прогноз был опубликован на eurovisionworld.com.
Букмекеры считают, что Jerry Heil и alyona alyona победят на Евровидении-2024
Мировые букмекеры обновили свой прогноз. Они считают, что у Украины на сегодня есть 16% шансов победить на Евровидении-2024.
В настоящее время Jerry Heil и alyona alyona занимают первое место, второе место заняла Великобритания с 9%. Они уже избрали своего представителя — Olly Alexander.
Италия, Исландия и Израиль попали в топ-5, однако пока они не выбрали своих представителей. Вероятно, букмекеры смогут сказать более точный прогноз только после утверждения всех представителей Евровидения-2024.
8 января букмекеры также анонсировали свои прогнозы, тогда Украина занимала то же самое первое место, но с 8% на выигрыш.
Напомним, что Jerry Heil и alyona alyona выиграли Нацотбор.
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