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Букмекеры обновили прогноз на Евровидение — какие шансы у Украины

5 февраля 2024 11:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Букмекеры обновили прогноз на Евровидение — какие шансы у Украины
Jerry Heil и alyona alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Букмекеры продолжают прогнозировать, кто победит на Евровидении-2024. Если верить в их подсчеты, то у Украины есть все шансы на победу. 

Прогноз был опубликован на eurovisionworld.com.

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Букмекеры считают, что Jerry Heil и alyona alyona победят на Евровидении-2024

Мировые букмекеры обновили свой прогноз. Они считают, что у Украины на сегодня есть 16% шансов победить на Евровидении-2024.

Прогнозу букмекерів на Євробачення-2024
Прогнозы букмекеров. Фото: eurovisionworld.com

В настоящее время Jerry Heil и alyona alyona занимают первое место, второе место заняла Великобритания с 9%. Они уже избрали своего представителя — Olly Alexander.

Италия, Исландия и Израиль попали в топ-5, однако пока они не выбрали своих представителей. Вероятно, букмекеры смогут сказать более точный прогноз только после утверждения всех представителей Евровидения-2024.

8 января букмекеры также анонсировали свои прогнозы, тогда Украина занимала то же самое первое место, но с 8% на выигрыш.

Напомним, что Jerry Heil и alyona alyona выиграли Нацотбор.

Также MÉLOVIN заявил о подкупе организаторов Евровидения.

Ранее Тина Кароль рассказала, почему вышла на сцену Нацотбора без макияжа.

Евровидение
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