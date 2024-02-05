Букмекеры обновили прогноз на Евровидение — какие шансы у Украины

Jerry Heil и alyona alyona. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Букмекеры продолжают прогнозировать, кто победит на Евровидении-2024. Если верить в их подсчеты, то у Украины есть все шансы на победу.

Прогноз был опубликован на eurovisionworld.com.

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Букмекеры считают, что Jerry Heil и alyona alyona победят на Евровидении-2024

Мировые букмекеры обновили свой прогноз. Они считают, что у Украины на сегодня есть 16% шансов победить на Евровидении-2024.

Прогнозы букмекеров. Фото: eurovisionworld.com

В настоящее время Jerry Heil и alyona alyona занимают первое место, второе место заняла Великобритания с 9%. Они уже избрали своего представителя — Olly Alexander.

Италия, Исландия и Израиль попали в топ-5, однако пока они не выбрали своих представителей. Вероятно, букмекеры смогут сказать более точный прогноз только после утверждения всех представителей Евровидения-2024.

8 января букмекеры также анонсировали свои прогнозы, тогда Украина занимала то же самое первое место, но с 8% на выигрыш.

Напомним, что Jerry Heil и alyona alyona выиграли Нацотбор.

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