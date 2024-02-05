MÉLOVIN підозрює Jerry Heil і alyona alyona у нечесній перемозі
Співак MÉLOVIN заявив про фальсифікацію голосування на Нацвідборі Євробачення-2024. Він підозрює, що Jerry Heil і alyona alyona заплатили за перемогу.
Про це він розповів в етері "Єдиних новин" 4 лютого.
MÉLOVIN не вірить у чесність перемоги Jerry Heil і alyona alyona
Співак MÉLOVIN, який брав участь у Нацвідборі і не виграв, дав перший коментар після оголошення голосування. Артист підозрює організаторів у хабарництві.
Зірка засумнівався через велику різницю між першим і другим місцем. На його думку, дивно, що Jerry Heil і alyona alyona отримали на 600 тисяч голосів більше.
Також у нього виникають запитання щодо роботи "Дії", адже на думку співака, туди чи не щодня намагаються пробратися хакери окупанта і все дарма. Проте додаток не витримав голосування українців.
"Якщо ми спочатку від блогерів чули в коментарях, що лейб ENKO запропонував більшу частину оплатити на Євробаченні, щоб поїхати, то сьогодні ми це почули в стінах "Суспільного" від робітників, які працюють на "Суспільному",— розповів MÉLOVIN.
Раніше Тимур Мірошниченко поділився закулісними скандалами Нацвідбору.
Також Jerry Heil та alyona alyona перемогли і представлять Україну на Євробаченні-2024.
Стало відомо, чому "Дія" не витримала голосування українців.
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